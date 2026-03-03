TOKİ Ankara kura sonuçları hak sahipleri listesi 2026! TOKİ 3173 konut kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? Ankara TOKİ kura sonuçları

Kategoriler
Ankara TOKİ kura sonuçları için nefesler tutuldu. Ankara’da 19 farklı bölgeye toplam 31 bin 73 konut yapılacak. Konut yapılacak ilçeler arasında Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar yer aldı. TOKİ Ankara kura çekimi Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılıyor. Kura canlı yayınında toplam başvuru sayısı, hak sahibi kontenjan, sıra numarası, başvuru türü, adı,soyadı, durumu (asıl/yedek) ve çekiliş sıra numarası görüntülenebilecek. TOKİ Ankara kura sonuçları, canlı yayında hızlı aktığından isimlerini kontrol edemeyenler ise isim listeleriyle sonuçlara ulaşabilecek. TOKİ Ankara kura sonuçlarında asıl olarak belirlenen vatandaşlar, belirtilen süre içerisinde belgeleriyle başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla sözleşme imzalayacak ve taksit ödemelerine başlayacak. Peki TOKİ Ankara kura sonuçları nereden sorgulanır? İşte, TOKİ Ankara kura sonuç sorgulama ekranı…
TOKİ Ankara kura çekimi canlı yayını başlarken ilçe ilçe sonuçlar ilan ediliyor. Kura çekimine merkezden başlarken sırasıyla Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ gibi illerde kura çekimi devam ediyor. Sonuçlar ilan edildiğinte detaylar haberimize eklenecektir.
TOKİ Ankara kura çekimi bugün (3 Mart) saat 13.30’da Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılıyor. Kura çekimi sonuçları canlı olarak TOKİ’nin resmi Youtube hesabından görüntülenebiliyor. TOKİ Ankara kura çekiminde adaylar sıra numarası, ad, soyad, çekiliş sıra numarası, başvuru türü gibi bilgileri akan ekranda canlı olarak takip edebilecek. Başvuru sayısının fazla olması sebebiyle sonuçlar hızlı geçtiğinden isimlerini kontrol edemeyen adaylar ise isim listelerinden sonuçları öğrenebilirler. TOKİ Ankara kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listeleri yaklaşık 2 saat içerisinde yayınlanacak.
TOKİ Ankara kura sonuçları, canlı yayın sona erdikten sonra internet üzerinden erişime açılacak. Adaylar, telefon, tablet, bilgisayar veya internet bağlantısı olan araçlarıyla beraber talep.toki.gov.tr adresinden isim listelerine ulaşabilecek.
TOKİ’nin resmi hesabına giriş yapan kullanıcılar, 500 bin konut kampanyası başlığına tıklayarak açılan ekranda Ankara ilini seçecek. Kullanıcılar açılan ekranda ilçelere göre kura sonuçlarını sağ bölümde bulunan “ Kura sonucu” kısmından görüntüleyebilirler. Açılan listede ad, soyad ve T.C. kimlik numaraları kısaltma halinde olacağından vatandaşlar, banka numarası kısmından sorgulama yapabilirler.
Listeler uzun olduğundan kısa yolla sorgulamak hak sahiplerine zaman kazandırabilir. TOKİ Ankara hak sahipleri kura çekilişi listesinde CTRL+ F yaparak sağ üst bölümde açılan bölmeye banka numarası yazılarak asıl aday olup olmadığı sorgulanabilir.
TOKİ 500 bin konut kampanyası başvuruları, belirlenen bankalar aracılığıyla gerçekleştirildi. Vatandaşlar, başvuru yaptıkları bankalarda 5 bin lira başvuru ücretini yatırırken dekont ödemesi aldı. TOKİ banka numarası, verilen dekont üzerinde yer alırken 7 haneden oluşmaktadır.
TOKİ Ankara konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar, idare tarafından tespit edilen tarihlerde bankada sözleşme imzalayacak. Sözleşme imzalayacak şubeler, ayrıca ilan edilecektir. Gayrimenkul satış sözleşmesi imzalama aşamasından önce adaylardan başvuru kategorisine göre ikametgah belgesi, il nüfusuna kayıtlı olduğunu bildiren belge, aylık hane halkı geliri belgesi ve diğer belgeler istenecek. Hak sahibi olarak sözleşme imzalayanlar, konutlarını devredemeyecektir. TOKİ kura sonuçlarına ilişkin veya diğer detaylara yönelik bilgi sahibi olmak isteyenler 444 86 54 numaralı telefondan yardım alabilirler.
TOKİ Ankara kura çekimi merkezde 2 farklı bölgeye yapılacak. Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan bölgesine 21 bin 780 konut yapılırken Ankara Sincan Temelli ilçesine ise 4 bin konut inşaa edilecek. Ankara’da diğer ilçelerin konut sayısı şu şekilde;
Akyurt 150 konut
Ayaş 150 konut
Bala 110 konut
Beypazarı 750 konut
Çamlıdere 200 konut
Çubuk 500 konut
Elmadağ 500 konut
Evren 41 konut
Güdül 142 konut
Haymana 150 konut
Kahramankazan 300 konut
Kalecik 150 konut
Kızılcahamam 150 konut
Nallıhan 300 konut
Polatlı 1500 konut
Şereflikoçhisar 200 konut
TOKİ 500 bin konut kampanyasında en fazla konut İstanbul’da inşaa edilecek. 100 bin konut İstanbul’da Anadolu ve Avrupa Yakası’na yapılacak. İstanbul’un ardından Ankara’ya 31 bin 73 konut, İzmir’de 21 bin 020 konut, Bursa’da 17 bin 225 konut, Konya’da 15 bin 200 konut Gaziantep’te 13 bin 790 konut, Gaziantep’te 13 bin 890 konut ve Hatay’da 13 bin 289 konut yapılacak.