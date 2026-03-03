Akaryakıt fiyatı şaha kalktı! Motorine yüzde 10 zam geliyor: Otogaz fiyatı uçtu

Kategoriler
ABD ve İsrail'in İran'a saldırması, İran'ın ise Orta Doğu ülkelerindeki ABD üslerine ve İsrail'e misilleme ateşi açması enerji piyasasını vurdu.
İran'ın kontrolünde bulunan ve dünyanın enerji sevkiyatının yaklaşık yüzde 20'sine hükmeden Hürmüz Boğazı'nı kapatma hamlesi sonrasında Brent petrol fiyatının 78 dolar seviyesine çıkması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak.
Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
Motorinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 6,69 lira zam yapıldı. Yaklaşık yüzde 10,5 oranında yapılan zamla birlikte bazı şehirlerde motorin 70 liraya yaklaştı.
Motorin İstanbul'da 67,09 liraya, Ankara'da 68,19 liraya, İzmir'de 68,46 liraya, Şırnak, Bitlis, Bingöl gibi ülkemizin doğu illerinde 70 liradan satılması bekleniyor.
Aynı zamanda 4 Mart 2026 gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarına litre başına 0,65 TL zam gelmesi bekleniyor.