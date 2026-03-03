İran'dan Umman'ın en büyük limanı Salalah'a İHA'lı saldırı!

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar başlatmasının ardından Orta Doğu'da ipler gerildi. İran, bölge ülkelerine saldırılar düzenlenmeye devam ederken, bir yeni saldırı da Umman'a yapıldı. Umman devlet medyası, ülkenin en büyük, bölgenin ise önde gelen limanlarından biri olan Salalah Limanı'na insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini aktardı. Habere göre, Dofar vilayetinde ise 2 İHA engellendi. Olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.