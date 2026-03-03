İran'dan Umman'ın en büyük limanı Salalah'a İHA'lı saldırı!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılar başlatmasının ardından Orta Doğu'da ipler gerildi. İran, bölge ülkelerine saldırılar düzenlenmeye devam ederken, bir yeni saldırı da Umman'a yapıldı. Umman devlet medyası, ülkenin en büyük, bölgenin ise önde gelen limanlarından biri olan Salalah Limanı'na insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini aktardı. Habere göre, Dofar vilayetinde ise 2 İHA engellendi. Olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmadı.