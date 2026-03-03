İki otomobil çarpıştı! O korkunç anlar kamerada

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Halide Edip Adıvar Caddesi ile Ayan Sokak kesişiminde korkutan kaza! G.U idaresindeki panelvan ile İ.D. idaresindeki otomobil cadde ile sokağın kesişiminde çarpıştı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 ekiplerine bildirdi. Arabadan indikten sonra bayılan şahıs görenleri korkuttu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahısları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

