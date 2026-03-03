Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'savaş' açıklaması! 'Gerekli tüm tedbirler alındı'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Ev Sahibi Türkiye - Ankara 31 bin 73 Konut Kura Çekim Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan konuşmasına Çekmeköy'de öğrencisi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden öğretmen Fatma Nur Çelik'e başsağlığı dileyerek başladı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Erdoğan, Orta Doğu'daki savaş ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi tehlikeden koruyacak her türlü önlemin alındığını belirten Erdoğan, "Daha fazla kan dökülmeden, ateş daha fazla yayılmadan, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden bir an önce kurtulması için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

GEREĞİ YAPILACAK

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Fatma Nur Çelik öğretmenimize gani gani rahmet diliyorum. Ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Elleri öpülesi öğretmenlerimize yapılanın hiçbir gerekçesi olamaz. Bırakın şiddeti Hazreti Ali efendimizin bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum buyurduğu öğretmene hocaya yönelik saygısızlık etmek bile inancımızdan ve kültürümüzde kabul edilmez. Başsavcılığımız adli bakanlığımız idari soruşturmayı başlatmıştır.

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALDIK VE ALIYORUZ"

Bunların üzerine bölgemizdeki gerilim dalgası maalesef günden güne yayılma eğilimi gösteriyor. Geçtiğimiz hafta Afganistan’la Pakistan arasında patlak veren çatışmalara, Siyonist lobinin tahrikleriyle İran’a karşı düzenlenen hava harekâtı eklendi. Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik füze ve kamikaze drone saldırıları ise istikrarsızlık ortamını daha da derinleştirdi. Maalesef bu mübarek günlerde bölgemizin farklı noktalarındaki topraklar kan ve gözyaşıyla ıslanmaya devam ediyor. Coğrafyamızın dört bir ucunda bu hadiseler yaşanırken Türkiye olarak barış, huzur ve istikrar odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ülkemizi ve milletimizi bu tehlikelerden uzak tutabilmek için gerekli tüm önlemleri aldık ve alıyoruz. Yürüttüğümüz barış odaklı diplomasiyle sorunların masa başında diyalog ve müzakere yoluyla adil ve hakkaniyetli bir biçimde çözümü için yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha fazla kan dökülmeden, ateş daha fazla yayılmadan, kardeş ülkeler arasına daha fazla husumet girmeden bölgemizin bu cendereden bir an önce kurtulması için tüm imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız.

"TOKİ’MİZ FEVKALADE BİR PERFORMANS ORTAYA KOYDU"

Biliyorsunuz, kentsel dönüşüm seferberliğimizi 2012’de İstanbul Başakşehir’de başlatmıştık. Aradan geçen 14 yılda milyonlarca vatandaşımızın ev ve iş yerlerini dönüştürdük. Dar gelirli vatandaşlarımızı yeni yuvalarıyla buluşturduk. Şehirlerimizi parklarıyla, millet bahçeleriyle, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, gençlik merkezleri ve sosyal yaşam alanlarıyla donattık ve güzelleştirdik. Altyapısı hazır olan arsaları vatandaşlarımızın kullanımına tahsis ettik. TOKİ’miz bu süreçte fevkalade bir performans ortaya koydu ve böylelikle 1 milyon 740 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk.