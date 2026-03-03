Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Türk gazeteciler İsrail'de gözaltına alındı! Ankara'dan peş peşe tepki: 'Kabul edilemez'

İsrail'den canlı yayın yapan muhabir Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman gözaltına alındı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duruma tepki gösterdi.

Türk gazeteciler İsrail'de gözaltına alındı! Ankara'dan peş peşe tepki: 'Kabul edilemez'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 13:51

İran-İsrail-ABD savaşını bölgede takip eden muhabir Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman canlı yayında İsrail engeline takıldı. Bölgedeki gelişmeleri anbean aktaran gazeteciler İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

Türk gazeteciler İsrail'de gözaltına alındı! Ankara'dan peş peşe tepki: 'Kabul edilemez'

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman, bölgedeki gelişmeleri takip ederken İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.
CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman İsrail'de gözaltına alındı.
Gazeteciler, bölgedeki İran-İsrail-ABD savaşını takip ediyordu.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, durumu İsrail'in basına yönelik saldırısı olarak nitelendirip gazetecilerin serbest bırakılması için girişim başlatıldığını duyurdu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gözaltı kararının basın özgürlüğüne saldırı olduğunu ve kabul edilemez olduğunu belirterek konunun yakından takip edildiğini ifade etti.
"KONUYU HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ"

Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılardan biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın İsrail’de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."

ÖMER ÇELİK: GÖZALTI KARARI KABUL EDİLEMEZ

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konunun yakından takip edildiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz."

