Türk gazeteciler İsrail'de gözaltına alındı! Ankara'dan peş peşe tepki: 'Kabul edilemez'

İran-İsrail-ABD savaşını bölgede takip eden muhabir Emrah Çakmak ile kameraman Halil Kahraman canlı yayında İsrail engeline takıldı. Bölgedeki gelişmeleri anbean aktaran gazeteciler İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

"KONUYU HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ"

Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılardan biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman’ın İsrail’de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz."

ÖMER ÇELİK: GÖZALTI KARARI KABUL EDİLEMEZ

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda konunun yakından takip edildiğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz."