Ekonomi
Brent petrol 82 doların üzerine çıktı!

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hafta sonu başlattığı saldırıların ardından, İran’ın misillemeleri ve ABD-İsrail operasyonları neticesinde enerji piyasasındaki baskı artıyor. Dün 82,37 dolara çıkarak Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gören Brent petrolün vadeli varil fiyatı ise bugün 82,80 dolardan işlem gördü.

ve ’in ’a yönelik hafta sonu başlattığı saldırıların ardından, İran’ın misillemeleri ve ABD-İsrail operasyonları karşılıklı devam ediyor. Saldırılar sonrası petrol ve doğalgaz ticaretinde kritik öneme sahip 'nın kapatılmasıyla endişeler arttı.

Brent petrol 82 doların üzerine çıktı!

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 13.39 itibarıyla kapanışa göre yüzde 5,97 artışla 82,82 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 6,6 artarak 76,08 dolardan alıcı buldu. Dün 82,37 dolara çıkarak Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gören Brent petrolün vadeli varil fiyatı ise bugün 82,80 dolardan işlem gördü.

, Orta Doğu'da tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatına yönelik tehditlerin arz kesintisi endişelerini artırmasıyla yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

Brent petrol 82 doların üzerine çıktı!

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, dün gece İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını ve geçiş girişimlerine müdahale edileceğini belirtmişti. Cebbari, deniz taşımacılığının yanı sıra bölgedeki petrol boru hatlarının da hedef alınabileceğini ifade etmişti.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri saldırı başlatmıştı. Brent petrolün varil fiyatı, 27 Şubat kapanışında 73 dolar seviyesindeydi.

