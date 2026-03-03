Menü Kapat
11°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Canlı yayında açıkladılar! Sefer Şener ve İslam Memiş'ten kritik enflasyon uyarısı

TÜİK, milyonlarca kişinin merak ettiği enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubat ayında aylık enflasyon yüzde 2,96, son 12 aylık enflasyon ise 31,53 olarak açıklandı. Ekonomist Prof. Dr. Sefer Şener ve Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında enflasyon rakamlarını yorumlayarak, TCMB faiz kararı hakkında beklentilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu Şubat ayı rakamlarını açıkladı. 'in açıkladığı Tüketici Fiyat Endeksi verilerine göre; Şubat ayında aylık enflasyon yüzde 2,96, son 12 aylık enflasyon ise 31,53 olarak gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener ve Finans Analisti İslam Memiş, TGRT Haber canlı yayınında enflasyon rakamlarını yorumladı.

Canlı yayında açıkladılar! Sefer Şener ve İslam Memiş'ten kritik enflasyon uyarısı

0:00 168
Canlı yayında açıkladılar! Sefer Şener ve İslam Memiş'ten kritik enflasyon uyarısı

Yüzde 2,96'lık rakamın tamamen piyasanın beklentisi yönünde gerçekleştiğini söyleyen Sefer Şener, geçen yılın enflasyonunun üzerinde gelmesinin soru işareti doğurduğunu; ancak ocak, şubat, mart ve nisan enflasyonlarının beklenti doğrultusunda çıkacağını ifade etti.

Sigorta ve finansal hizmetlerde, gıdada artışın görülmesi üzerine eğitimin geçen aya göre daha yüksek olduğunu ve birkaç ay daha ilk sıralardaki yerini koruyacağını söyledi.

Canlı yayında açıkladılar! Sefer Şener ve İslam Memiş'ten kritik enflasyon uyarısı

İLK 3 SIRA DEĞİŞMİYOR

İlk üç sıranın değişmeyeceğini belirten Şener, özellikle Türkiye'de , konut ve ulaştırma sektörünün ilk sıralarda olacağını açıkladı.

Savaş devam ederse akaryakıt fiyatlarının da yeniden gündeme geleceğini söyleyen Şener, piyasayla ilgili önlemler alınmasına rağmen gıdadaki artışın devam ettiğini görmemizin yapısal birtakım düzenlemelere ihtiyaç olduğunu gösterdiğini söyledi.

Canlı yayında açıkladılar! Sefer Şener ve İslam Memiş'ten kritik enflasyon uyarısı

PİYASA BEKLENTİSİ KARŞILANDI

Finans Analisti İslam Memiş ise rakamlara ilişkin değerlendirmede bulunarak piyasanın beklentisinin karşılandığını belirtti.

Gıda tarafında don, sel felaketleri ve mazottaki artışların gıdayı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Canlı yayında açıkladılar! Sefer Şener ve İslam Memiş'ten kritik enflasyon uyarısı

Memiş, gıda tarafında yapısal reforma ihtiyaç olduğunu vurguladı. Ramazan ayında fırsatçılığın çok yüksek olduğunu belirten Memiş, menüye göre değil, kişiye göre fiyat listesi uygulandığını vurguladı.

Denetimlerin daha sık olmasını ümit ettiğini belirtti.

Gıdada aracı ve taşıma maliyetlerinin de düzenlenmesi gerektiğini, ciddi bir çalıştaya ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Canlı yayında açıkladılar! Sefer Şener ve İslam Memiş'ten kritik enflasyon uyarısı

Petroldeki artışın eğitim ve gıdada ulaşımı etkileyeceğini belirten Memiş, enflasyondaki düşüş beklentisini yukarı yönlü revize etmek zorunda olduğunu söyledi.

Savaşı çıkaranların küresel enflasyonu bilerek patlatacağını iddia eden Memiş, savaşın ve belirsizliğin olduğu her yerde enflasyonun patlak verdiğini, yapmak istediklerinin de tam olarak bu olduğunu söyledi.

Canlı yayında açıkladılar! Sefer Şener ve İslam Memiş'ten kritik enflasyon uyarısı

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİNİ AÇIKLADI

Memiş, bu ay hem Merkez Bankası hem de Fed tarafında indirimi olmayacağını düşündüğünü söyledi.

Şener ise savaş şartları devam ederse faiz indiriminin pas geçileceğini tahmin ettiğini açıkladı. Küçük bir indirim sürprizi olabileceğini; ancak pas geçilmesinin piyasalar tarafından daha iyi fiyatlanacağını ifade etti.

#Ekonomi
#enflasyon
#faiz
#tüik
#gıda
#Ekonomi
