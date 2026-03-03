Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı! Başkan Serdal Adalı bizzat devrede: Geri dönüş için sayım başladı

Kış transfer döneminde yaptığı hamlelerle adından söz ettiren Beşiktaş’ta gözler şimdiden yaz transfer tescil dönemine çevrildi.

20 MİLYONA GİTMİŞTİ

Siyah-Beyazlı camiada asıl büyük sürpriz ise Gedson Fernandes'le yaşanıyor. Hatırlanacağı üzere Portekizli yıldız, 20.7 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Rus devi Spartak Moskova’nın yolunu tutmuştu. Ancak Moskova’da işler ne kulüp ne de oyuncu için beklendiği gibi gitmedi.

"BEŞİKTAŞ'I ÖZLEDİM"

Spartak Moskova formasıyla bu sezon 20 maça çıkan ve 5 gol, 3 asistlik performans sergileyen Gedson, bireysel olarak fena bir grafik çizmese de takımının şampiyonluk yarışından kopmasına engel olamadı. Rusya’daki yaşam koşullarına ve ülke futboluna uyum sağlamakta zorlanan 27 yaşındaki orta sahanın, yakın çevresine "Beşiktaş’ı özledim" mesajı gönderdiği öğrenildi.

BAŞKAN SERDAL ADALI BİZZAT DEVREDE

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, taraftarın sevgilisi olan Gedson’u yeniden takıma kazandırmak için kolları sıvadı. Transfer operasyonunu bizzat yöneten Adalı'nın, hem Rus kulübüyle hem de oyuncunun menajeriyle temas kurduğu belirtiliyor.

3 MİLYON EURO’YA "EVET" DEDİ

Beşiktaş yönetiminin Gedson ile yaptığı ön görüşmelerde Portekizli yıldızın mali şartlarda büyük bir kolaylık sağladığı ifade ediliyor. Yıllık 3 milyon Euro maaş karşılığında yeniden Siyah-Beyazlı formayı giymeye hazır olduğunu ileten Gedson, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.