Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı! Başkan Serdal Adalı bizzat devrede: Geri dönüş için sayım başladı

Ocak transfer dönemini son derece hareketli geçiren Süper Lig devi Beşiktaş, şimdiden sezon sonu için kolları sıvadı. Başkan Serdal Adalı’nın en önemli hedeflerinden biri, sezon başında Spartak Moskova’ya satılan Gedson Fernandes’i geri getirmek. İşte detaylar....

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı! Başkan Serdal Adalı bizzat devrede: Geri dönüş için sayım başladı
Kış döneminde yaptığı hamlelerle adından söz ettiren ’ta gözler şimdiden yaz transfer tescil dönemine çevrildi.

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı! Başkan Serdal Adalı bizzat devrede: Geri dönüş için sayım başladı

20 MİLYONA GİTMİŞTİ

Siyah-Beyazlı camiada asıl büyük sürpriz ise 'le yaşanıyor. Hatırlanacağı üzere Portekizli yıldız, 20.7 milyon Euro gibi rekor bir bedelle Rus devi ’nın yolunu tutmuştu. Ancak Moskova’da işler ne kulüp ne de oyuncu için beklendiği gibi gitmedi.

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı! Başkan Serdal Adalı bizzat devrede: Geri dönüş için sayım başladı

"BEŞİKTAŞ'I ÖZLEDİM"

Spartak Moskova formasıyla bu sezon 20 maça çıkan ve 5 gol, 3 asistlik performans sergileyen Gedson, bireysel olarak fena bir grafik çizmese de takımının şampiyonluk yarışından kopmasına engel olamadı. Rusya’daki yaşam koşullarına ve ülke futboluna uyum sağlamakta zorlanan 27 yaşındaki orta sahanın, yakın çevresine "Beşiktaş’ı özledim" mesajı gönderdiği öğrenildi.

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı! Başkan Serdal Adalı bizzat devrede: Geri dönüş için sayım başladı

BAŞKAN SERDAL ADALI BİZZAT DEVREDE

Beşiktaş Başkanı , taraftarın sevgilisi olan Gedson’u yeniden takıma kazandırmak için kolları sıvadı. Transfer operasyonunu bizzat yöneten Adalı'nın, hem Rus kulübüyle hem de oyuncunun menajeriyle temas kurduğu belirtiliyor.

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı! Başkan Serdal Adalı bizzat devrede: Geri dönüş için sayım başladı

3 MİLYON EURO’YA "EVET" DEDİ

Beşiktaş yönetiminin Gedson ile yaptığı ön görüşmelerde Portekizli yıldızın mali şartlarda büyük bir kolaylık sağladığı ifade ediliyor. Yıllık 3 milyon Euro maaş karşılığında yeniden Siyah-Beyazlı formayı giymeye hazır olduğunu ileten Gedson, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı! Başkan Serdal Adalı bizzat devrede: Geri dönüş için sayım başladı
