Fenerbahçe transferde gençlik operasyonunu başlattı: Tedesco onay verdi, Belçika'nın yıldızı geliyor

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kızışırken, Fenerbahçe bir yandan sahada mücadele ediyor bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.

ANTALYA DEPLASMANINDA BEKLENMEDİK KAYIP

Şampiyonluk yolunda Galatasaray ile kıyasıya bir rekabet içinde olan Kanarya, Antalyaspor deplasmanında adeta soğuk duş aldı. 2-0 geriye düştüğü maçta Sidiki Cherif ve Veysel Sarı'nın (k.k.) golleriyle skoru 2-2’ye getiren Fenerbahçe, galibiyet golünü bulamayınca 1 puana razı oldu. Bu sonuçla 54 puana yükselen sarı-lacivertliler, lider Galatasaray’ın 4 puan gerisine düştü.

GELECEĞİN YILDIZI GENK’TEN: KENAN HAROUN

Teknik direktör Domenico Tedesco önderliğinde şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, scout ekibinin tam not verdiği o ismi listesine ekledi. Belçika basınında yer alan iddialara göre; sarı-lacivertliler, Genk forması giyen 19 yaşındaki genç yetenek Kenan Haroun için düğmeye bastı.

ORTA SAHAYA "İKİ YÖNLÜ" DİNAMO

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için resmi girişimlere başlayacağı Kenan Haroun, fiziksel kalitesi ve teknik kapasitesiyle dikkat çekiyor. Belçika ekiplerinden Genk forması giyen 19 yaşındaki genç yetenek, sahada çok yönlü oyun tarzıyla farkını ortaya koyuyor. Asıl mevkisi merkez orta saha olmasına rağmen ihtiyaç duyulduğunda ön libero hattında da güven veren bir performans sergiliyor. 1.88 metrelik boy avantajıyla hava toplarında rakiplerine üstünlük kuran oyuncunun güncel piyasa değeri 250 bin Euro olarak gösterilse de, potansiyeli göz önüne alındığında bu rakamın yakın gelecekte katlanarak artması bekleniyor.

GENÇLEŞTİRME OPERASYONU BAŞLADI

Gelecek vaat eden isimleri düşük maliyetle kadroya katıp parlatma stratejisini sürdüren Fenerbahçe, Kenan Haroun hamlesiyle orta saha derinliğini artırmayı hedefliyor. Genç futbolcunun Belçika alt yaş milli takımlarında da boy göstermesi, transferin ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu kanıtlar nitelikte. Sarı-lacivertli taraftarların "yeni transfer" beklentisi artarken, yönetimin yaz aylarında Genk ile masaya oturması ve transferi bitirmesi bekleniyor.