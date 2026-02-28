Menü Kapat
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Aktüel
Avatar
Editor
 Fuat İğci

Galatasaray Alanyaspor CANLI nereden izlenir? Galatasaray Alanyaspor ilk 11'ler

Galatasaray Alanyaspor maçı canlı izle ekranı yoğun ilgi görüyor. Trendyol Süper Lig’de Galatasaray, Alanyaspor’u konuk ediyor. Rams Park’ta oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şampiyonlar Ligi’nde Juventus karşısında tur atlayan sarı-kırmızılılar, ev sahibi olduğu mücadelede puan kaybı yapmak istemiyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 23 karşılaşmada 17 galibiyet alırken 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray’da kritik müsabaka öncesinde gözler Osimhen, Sane, Barış Alper, Yunus Akgün gibi yıldızlara çevrildi. Peki Galatasaray Alanyaspor maçı canlı nereden izlenir? İşte, Galatasaray Alanyaspor maçı canlı izle ekranı…

evinde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İç sahada oynadığı son 30 karşılaşmada bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar, karşısında mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Yoğun bir maç temposuna girmeye hazırlanan Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Alanyaspor ise bu sezon ligde çıktığı 23 karşılaşmada 26 puan toplarken haftaya 11. sırada girdi. İki takım arasında geride kalan 19 lig maçında Galatasaray’ın 13, turuncu-yeşilli ekibin ise 3 galibiyeti bulunuyor. Peki Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray Alanyaspor maçını şifresiz veren yabancı kanallar….

GALATASARAY ALANYASPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trendyol ’in 24. haftasında oynanacak Galatasaray - Alanyaspor mücadelesini Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Bersen Duran ve Murat Altan üstlenecek. Halil Umut Meler ise VAR hakemi olarak görev yapacak. 28 Şubat Cumartesi günü (bugün) saat 20.00’da başlayacak karşılaşma Türkiye’den sadece beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Galatasaray - Alanyaspor mücadelesi TOD TV aracılığıyla internet bağlantısı olan telefon, bilgisayar, tabletten takip edilebilecek.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray - Alanyaspor mücadelesini canlı takip edebilmek için futbolseverlerin beIN Sports üyeliğinin bulunması gerekmektedir. Galatasaray Alanyaspor mücadelesi Türkiye’den sadece beIN Sports aracılığıyla canlı yayınlanacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen izleyiciler alternatif olarak TOD TV üyeliği yaparak maçı takip edebilirler.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Galatasaray Alanyaspor arasındaki dev karşılaşma birçok ülkeden canlı olarak yayınlanacak. Yurt dışında yaşayanlar ise kendi ülkelerinde mücadelenin canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Galatasaray Alanyaspor karşılaşması Fransa, Hırvatistan, Rusya, Slovenya, Sırbistan, Karadağ, Fransa, Arjantin gibi ülkelerden yayınlayacak resmi yayıncılar belli oldu. Galatasaray Alanyaspor maçını veren resmi yabancı kanallar şu şekilde;

Fransa: beIN Sports MAX 7beIN SPORTS CONNECTFreemyCANAL

Portekiz: Sport TV5

Sırbistan: Arena Sport 1 SerbiaArena Sport 8 Serbia

ABD: Fanatiz USAfuboTVbeIN SPORTS CONNECT

Karadağ: Arena Sport 1 Serbia

Arjantin: Disney+ Premium Argentina

Avustralya: beIN Sports Connect

GALATASARAY ALANYASPOR İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Davinson, Eren, Torreira, Sara, Barış, Sane, Lang, Icardi.

Corendon Alanyaspor: Victor, Ümit, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, Hwang, Güven.

SARI-KIRMIZILILAR EVİNDE 30 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 30 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 24 galibiyet aldı. Galatasaray, bu süreçte 6 kez berabere kaldı.

#Futbol
#galatasaray
#süper lig
#Alanyaspor
#Maç Yayını
#Aktüel
