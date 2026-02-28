Galatasaray Alanyaspor CANLI nereden izlenir? Galatasaray Alanyaspor ilk 11’ler



Galatasaray evinde gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İç sahada oynadığı son 30 karşılaşmada bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşısında mutlak galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Yoğun bir maç temposuna girmeye hazırlanan Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından Şampiyonlar Ligi son 16 turu mücadelesinde Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Alanyaspor ise bu sezon ligde çıktığı 23 karşılaşmada 26 puan toplarken haftaya 11. sırada girdi. İki takım arasında geride kalan 19 lig maçında Galatasaray’ın 13, turuncu-yeşilli ekibin ise 3 galibiyeti bulunuyor. Peki Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Galatasaray Alanyaspor maçını şifresiz veren yabancı kanallar….

GALATASARAY ALANYASPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında oynanacak Galatasaray - Alanyaspor mücadelesini Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Bersen Duran ve Murat Altan üstlenecek. Halil Umut Meler ise VAR hakemi olarak görev yapacak. 28 Şubat Cumartesi günü (bugün) saat 20.00’da başlayacak karşılaşma Türkiye’den sadece beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Galatasaray - Alanyaspor mücadelesi TOD TV aracılığıyla internet bağlantısı olan telefon, bilgisayar, tabletten takip edilebilecek.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray - Alanyaspor mücadelesini canlı takip edebilmek için futbolseverlerin beIN Sports üyeliğinin bulunması gerekmektedir. Galatasaray Alanyaspor mücadelesi Türkiye’den sadece beIN Sports aracılığıyla canlı yayınlanacak. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen izleyiciler alternatif olarak TOD TV üyeliği yaparak maçı takip edebilirler.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Galatasaray Alanyaspor arasındaki dev karşılaşma birçok ülkeden canlı olarak yayınlanacak. Yurt dışında yaşayanlar ise kendi ülkelerinde mücadelenin canlı yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Galatasaray Alanyaspor karşılaşması Fransa, Hırvatistan, Rusya, Slovenya, Sırbistan, Karadağ, Fransa, Arjantin gibi ülkelerden yayınlayacak resmi yayıncılar belli oldu. Galatasaray Alanyaspor maçını veren resmi yabancı kanallar şu şekilde;

Fransa: beIN Sports MAX 7beIN SPORTS CONNECTFreemyCANAL

Portekiz: Sport TV5

Sırbistan: Arena Sport 1 SerbiaArena Sport 8 Serbia

ABD: Fanatiz USAfuboTVbeIN SPORTS CONNECT

Karadağ: Arena Sport 1 Serbia

Arjantin: Disney+ Premium Argentina

Avustralya: beIN Sports Connect

GALATASARAY ALANYASPOR İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Davinson, Eren, Torreira, Sara, Barış, Sane, Lang, Icardi.

Corendon Alanyaspor: Victor, Ümit, Aliti, Lima, Hadergjonaj, Makouta, Maestro, Ruan, Hagi, Hwang, Güven.

SARI-KIRMIZILILAR EVİNDE 30 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, iç sahada oynadığı son 30 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 24 galibiyet aldı. Galatasaray, bu süreçte 6 kez berabere kaldı.