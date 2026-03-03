Devlet Bahçeli'den dikkat çeken yüzük ve rozet! İran savaşına Yusuf Suresi ile mesaj

Kategoriler
MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında iç ve dış gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin konuşan Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecini anımsatarak, "İç cephenin önemi zannederim daha iyi anlaşılmıştır." ifadelerini kullandı. İran'a tuzak kurulduğunu söyleyen Bahçeli hem sözleriyle hem de taktığı rozet ve yüzükle dikkat çekti.
Kullandığı yüzüğün üst kısmında "La Galibe İllallah" ifadesi yer alırken, yan kısımlarının bir tarafında Çift Başlı Selçuklu Kartalı diğer tarafında Osmanlı Devlet Arması yer aldı. Rozette ise "La Galibe İllallah" ifadesi görüldü.
"La Galibe İllallah" sözü Yusuf Suresi'nin 21. Ayetinde yer almaktadır. ''Lâ Galibe İllâllah'' ifadesi ''Allah'tan başka galip yok'' anlamına gelmektedir.