Yaşam
Editor
 Serhat Yıldız

Akın Gürlek’ten Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ziyaret!

Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara’da bir araya geldi. Görüşmede, Kapadokya’nın turizm vizyonunu güçlendirecek projeler ve bakanlıklar arası iş birliği imkanları detaylıca ele alındı.

Akın Gürlek’ten Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ziyaret!
Haber Merkezi
03.03.2026
03.03.2026
Akın Gürlek, Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret ederek iki bakanlığı ortak paydada buluşturan projeler üzerine kapsamlı bir istişare gerçekleştirdi.

Akın Gürlek’ten Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ziyaret!

’nın merkezi ’in kültür ve turizm vizyonunun masaya yatırıldığı toplantıda, şehrin potansiyelini daha da güçlendirecek yatırım ve projeler üzerine istişarelerde bulunuldu.

Akın Gürlek’ten Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ziyaret!

"TÜRKİYE YÜZYILI" HEDEFLERİ ELE ALINDI

hedefleri doğrultusunda atılabilecek somut adımların da ele alındığı görüşmenin son derece verimli geçtiği belirtildi. Gürlek, nazik ev sahipliği ve yakın ilgisi dolayısıyla Bakan Ersoy’a teşekkür etti.

#türkiye yüzyılı
#nevşehir
#kapadokya
#kültür ve turizm bakanı
#adalet bakanı
#Yaşam
