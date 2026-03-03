Menü Kapat
11°
Dünya
ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken Lübnan'da da kara harekatı başladı! Orta Doğu'da savaş genişliyor

ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırıları sürerken Tahran da misillemelerini sürdürüyor. İsrail, Lübnan'da İran destekli Hizbullah üyelerini de hava saldırılarıyla hedef aldı. Son olarak ise Lübnan'a yönelik kara harekatı başladı. İsrail birlikleri, Lübnan'da sınırı geçti ve bazı bölgelerde ihlaller gerçekleşti.

Orta Doğu'da savaş genişliyor. ABD ve 'in ortak saldırılarının yanı sıra Tahran'ın bölgedeki ABD üslerine misillemeleri sürüyor. İsrail ise İran'ın yanı sıra Lübnan'da bulunan İran destekli örgütünü de hedef aldı. Dünden beri Lübnan'a hava saldırısı düzenleyen İsrail son olarak kara harekatı başlattı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken Lübnan'da da kara harekatı başladı! Orta Doğu'da savaş genişliyor

Orta Doğu'da savaş genişlerken, İsrail Lübnan'a kara harekatı başlattı ve İran destekli Hizbullah'ı hedef aldı.
İsrail Savunma Bakanı ve Başbakan, ordunun Lübnan içinde daha fazla bölgeyi kontrol altına almasını onayladı.
İsrail ordusu, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleyerek el-Menar TV binasını bombaladı.
İsrail Ordu Sözcüsü, Dahiye'deki bir binaya şiddetli saldırı tehdidinde bulunarak bölge sakinlerinden uzak durmalarını istedi.
Dün sabah Hizbullah'ın savaşa dahil olduğunu duyurmasının ardından Lübnan Başbakanı, örgütün askeri faaliyetlerini yasadışı ilan etti.
İsrail ordusu, Lübnan'dan füze atılması üzerine ülkenin kuzeyinde sirenlerin çalmasının ardından Lübnan geneline hava saldırıları başlattı.
İsrail Savunma Bakanı, ordunun ilerleyerek Lübnan içindeki ek stratejik bölgelerin kontrolünü ele geçirmesini onayladıklarını duyurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken Lübnan'da da kara harekatı başladı! Orta Doğu'da savaş genişliyor

İSRAİL SAVUNMA BAKANINDAN TALİMAT

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ofisinden yapılan açıklamada, Katz ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan içinde daha fazla bölgede konuşlanma yönünde talimat verdiği belirtildi.

Katz, İsrail'in işgalini genişletmesiyle Lübnan'da Hizbullah ile artan gerilim karşısında, sınırdaki İsrail yerleşimlerini korumayı amaçladıklarını öne sürdü.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken Lübnan'da da kara harekatı başladı! Orta Doğu'da savaş genişliyor

İSRAİL BİRLİKLERİ SINIRI GEÇTİ

Lübnanlı bir yetkili, Reuters'e verdiği demeçte, İsrail birliklerinin Lübnan sınırının bazı bölgelerinde ihlaller gerçekleştirdiğini söyledi.

Görgü tanıkları, Lübnan ordusunun sınır boyunca en az yedi ileri operasyon pozisyonundan çekildiğini söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken Lübnan'da da kara harekatı başladı! Orta Doğu'da savaş genişliyor

HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Kara harekatı için İsrail ordusu ilerlemesini sürdürürken hava saldırıları ise son bulmadı. İsrail ordusu, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Dahiye'nin Harat Hıreyk bölgesini hedef alan İsrail ordusu, Hizbullah'a bağlı el-Menar TV binasını bombaladı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken Lübnan'da da kara harekatı başladı! Orta Doğu'da savaş genişliyor

Öte yandan İsrail ordusu, havadan ve denizden saldırılar düzenlediği Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni saldırı tehdidi yayımlamıştı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'ndeki bir binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaşmıştı.

https://x.com/AvichayAdraee/status/2028685961928888377

"BÖLGEYİ BİR AN ÖNCE TERK EDİN"

Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü binaya şiddetli saldırı gerçekleştireceklerini belirten Adraee, bölge sakinlerinden yapının en az 300 metre uzağına gitmelerini istemişti. Hatırlanacağı üzere Hizbullah dün sabah saatlerinde savaşa resmen dahil olduğunu duyurmuş saatler sonra açıklama yapan Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ise örgütün askeri faaliyetlerini "yasadışı" ilan ederek silahlarını teslim etmesini istemiş ve Hizbullah'ın rolünün yalnızca siyasi alanla sınırlandırıldığını duyurmuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken Lübnan'da da kara harekatı başladı! Orta Doğu'da savaş genişliyor

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken Lübnan'da da kara harekatı başladı! Orta Doğu'da savaş genişliyor

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti. İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.

