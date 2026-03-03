ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sürerken Lübnan'da da kara harekatı başladı! Orta Doğu'da savaş genişliyor

Orta Doğu'da savaş genişliyor. ABD ve İsrail'in ortak İran saldırılarının yanı sıra Tahran'ın bölgedeki ABD üslerine misillemeleri sürüyor. İsrail ise İran'ın yanı sıra Lübnan'da bulunan İran destekli Hizbullah örgütünü de hedef aldı. Dünden beri Lübnan'a hava saldırısı düzenleyen İsrail son olarak kara harekatı başlattı.

Özetle

İsrail Savunma Bakanı, ordunun ilerleyerek Lübnan içindeki ek stratejik bölgelerin kontrolünü ele geçirmesini onayladıklarını duyurdu.

İSRAİL SAVUNMA BAKANINDAN TALİMAT

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ofisinden yapılan açıklamada, Katz ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan içinde daha fazla bölgede konuşlanma yönünde talimat verdiği belirtildi.

Katz, İsrail'in işgalini genişletmesiyle Lübnan'da Hizbullah ile artan gerilim karşısında, sınırdaki İsrail yerleşimlerini korumayı amaçladıklarını öne sürdü.

İSRAİL BİRLİKLERİ SINIRI GEÇTİ

Lübnanlı bir yetkili, Reuters'e verdiği demeçte, İsrail birliklerinin Lübnan sınırının bazı bölgelerinde ihlaller gerçekleştirdiğini söyledi.

Görgü tanıkları, Lübnan ordusunun sınır boyunca en az yedi ileri operasyon pozisyonundan çekildiğini söyledi.

HAVA SALDIRILARI SÜRÜYOR

Kara harekatı için İsrail ordusu ilerlemesini sürdürürken hava saldırıları ise son bulmadı. İsrail ordusu, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Dahiye'nin Harat Hıreyk bölgesini hedef alan İsrail ordusu, Hizbullah'a bağlı el-Menar TV binasını bombaladı.

Öte yandan İsrail ordusu, havadan ve denizden saldırılar düzenlediği Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Dahiye bölgesine yeni saldırı tehdidi yayımlamıştı. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Dahiye'nin Hureyk Mahallesi'ndeki bir binanın kırmızıyla işaretlendiği bir harita paylaşmıştı.

"BÖLGEYİ BİR AN ÖNCE TERK EDİN"

Hizbullah'a ait olduğunu öne sürdüğü binaya şiddetli saldırı gerçekleştireceklerini belirten Adraee, bölge sakinlerinden yapının en az 300 metre uzağına gitmelerini istemişti. Hatırlanacağı üzere Hizbullah dün sabah saatlerinde savaşa resmen dahil olduğunu duyurmuş saatler sonra açıklama yapan Lübnan Başbakanı Nawaf Salam ise örgütün askeri faaliyetlerini "yasadışı" ilan ederek silahlarını teslim etmesini istemiş ve Hizbullah'ın rolünün yalnızca siyasi alanla sınırlandırıldığını duyurmuştu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan dün gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne süren İsrail ordusu, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuş, ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti. İsrail ordusu, Lübnan'da bugün birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti.