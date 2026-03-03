Menü Kapat
TGRT Haber
İstanbul
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Bilgi almadan havalimanına gitmeyin! Orta Doğu'da kaos: Binlerce uçuş iptal, insanlar mahsur kaldı

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar nedeniyle Orta Doğu'da uçuş kaosu doğdu. Binden fazla uçuş iptal edildi, çatışmaların olduğu bölgedeki insanlar mahsur kaldı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 10:49
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 10:51

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken Tahran da misilleme saldırılarını sürdürüyor. Orta Doğu'da füzeler ateşlenirken hava trafiği de neredeyse durdu ve on binlerce insan bölgede mahsur kaldı. Dünyanın en yoğun hava koridorlarından biri olan Orta Doğu'da hava sahaları güvenlik gerekçesiyle ticari uçuşlara kapatıldı.

Bilgi almadan havalimanına gitmeyin! Orta Doğu'da kaos: Binlerce uçuş iptal, insanlar mahsur kaldı

Bilgi almadan havalimanına gitmeyin! Orta Doğu'da kaos: Binlerce uçuş iptal, insanlar mahsur kaldı

Uçuş takip platformu Flightradar24 verilerine göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar, Kuveyt, İsrail, Bahreyn, Irak ve Ürdün hava sahaları bu sabah neredeyse boş kaldı.

Dubai, Abu Dabi ve Doha'da bulunan Emirates, Etihad, Fly Dubai ve Qatar Airways gibi büyük hava yolu şirketleri 'sınırlı uçuşlara' başladı.

Bilgi almadan havalimanına gitmeyin! Orta Doğu'da kaos: Binlerce uçuş iptal, insanlar mahsur kaldı

BİLGİ ALMADAN HAVALİMANINA GİTMEYİN!

Dubai Havalimanı'ndan yapılan açıklamada bu sabah bazı ticari uçuşların planlandığı belirtilse de yolculara hava yolu şirketleri tarafından doğrudan bilgilendirilmedikçe havalimanına gitmemeleri tavsiye edildi. Etihad'ın Abu Dabi çıkışlı ve varışlı tüm tarifeli seferleri 4 Mart yerel saatle 14.00'e kadar askıya alındı. Şirket yalnızca yetkililerle koordineli bir şekilde bazı kargo ve tahliye uçuşlarının yapılabileceğini duyurdu.

Katar hava sahasının kapalı olması nedeniyle Qatar Airways'in Doha Hamad Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan tüm uçuşları da durduruldu.

Bilgi almadan havalimanına gitmeyin! Orta Doğu'da kaos: Binlerce uçuş iptal, insanlar mahsur kaldı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Dubai uçuşlarını 4 Mart'a kadar askıya aldı. Tel Aviv, Beyrut, Amman, Erbil, Dammam ve Tahran seferleri ise 8 Mart'a kadar durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerinin 6 Mart 2026 tarihine kadar, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne planlanan tüm uçuşların ise 3 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildiği bildirilmişti.

Pegasus Hava Yolları'nın ayrıca İran uçuşlarını 12 Mart 2026 tarihine kadar gerçekleştirmeyeceği açıklanmıştı.

Bilgi almadan havalimanına gitmeyin! Orta Doğu'da kaos: Binlerce uçuş iptal, insanlar mahsur kaldı

MAHSUR KALANLAR NE OLACAK?

BAE yönetimi, ülkede mahsur kalan on binlerce yolcunun yiyecek ve konaklama masraflarını karşılayacağını duyurdu. Hava sahasının kapalı olması nedeniyle birçok ülke, vatandaşlarını geri getirmek için tahliye uçuşlarını değerlendiriyor.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, askeri veya charter uçuşlarla vatandaşlarını tahliye etmeye hazır olduklarını açıkladı. Bölgede yaklaşık 110 bin Tayland vatandaşı bulunuyor. Bunların yaklaşık 65 bini İsrail'de, 250'si ise İran'da yaşıyor.Suudi Arabistan'da 58 binden fazla Endonezyalının mahsur kaldığı belirtiliyor. Bu kişilerin büyük çoğunluğu Ramazan nedeniyle Mekke ve Medine'de bulunuyordu. Endonezya Hac ve Umre Bakanlığı bunu "acil insani ve lojistik sorun" olarak tanımlayarak Suudi yetkililer ile alternatif güzergâh ve yeniden planlama için görüşüldüğünü bildirdi.

Yaklaşık 30 bin Alman turistin de kruvaziyer gemilerinde, otellerde ve kapalı havalimanlarında mahsur kaldığı belirtiliyor. Hükümetin Umman ve Suudi Arabistan'a tahliye uçakları göndermeyi planladığı, önceliğin hasta yolcular, çocuklar ve hamilelere verileceği aktarıldı.

Yaklaşık 2000 Güney Koreli'nin Dubai'de mahsur kaldığı belirtildi.

Çek Cumhuriyeti de Mısır, Ürdün ve Umman'a uçak göndermeyi planlıyor.

