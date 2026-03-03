Konuşmadan önce müziği öğrendi: Ankara'da yaşayan Lidya, milyonda bir görülen yeteneğiyle dikkat çekiyor

Ankara'da yaşayan 13 yaşındaki Lidya Eytemiş, milyonda bir görülen "Absolut Kulak" yeteneğiyle dikkat çekerken, en büyük hedefinin Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmek olduğunu söyledi.

Ankara'da yaşayan 13 yaşındaki Lidya Eytemiş, doğuştan milyonda bir görülen ‘Absolut Kulak' (kusursuz işitme) yeteneğiyle dikkat çekiyor. Duyduğu notaları referans almadan ayırt edebilen Eytemiş, müziğe küçük yaşlarda ilgi duymaya başladı. İlkokul yıllarında müzik öğretmeni tarafından fark edilen Eytemiş, girdiği yetenek sınavını kazanarak Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda eğitim almaya hak kazandı. Konservatuvarda üçüncü yılını tamamlayan genç müzisyen, en büyük hedefinin Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil etmek olduğunu söyledi.

"YETENEĞİN EĞİTİMLE PERÇİNLENMEDİĞİ SÜRECE HİÇBİR ANLAMI OLMAYACAĞINI DA BİLİYORDUK"

Kızının eğitimi için Ankara'ya taşındıklarını ifade eden Olgun Eytemiş, "Lidya çok küçük yaşlarda henüz konuşmazken bile internetten klasik müzik dinliyordu. O dönemlerde müziğe ilgisi vardı ancak mutlak işitmeye sahip olduğunu, yani ‘Absolut Kulak' olduğunu müzik öğretmeni keşfetti. Öğretmeni bunun milyonda bir görülen bir özellik olduğunu bize söylediğinde tabii ki çok mutlu olduk. Fakat bu yeteneğin eğitimle perçinlenmediği sürece hiçbir anlamı olmayacağını da biliyorduk. O nedenle çeşitli yerlere videolar çekilip gönderildi. Bunlar içerisinde yurt dışında ve yurt içinde okullar da vardı. Lidya, bunlardan biri olan Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nın sınavlarına katıldı ve başarılı olup kabul aldı. Hocaları da açıkçası Ankara Devlet Konservatuvarı'nda okumasını önerdiler. Biz de o yönde bir karar alıp Ankara'ya taşınmaya karar verdik" dedi.



"LİDYA 7 SESE KADAR AYIRT EDEBİLİYOR"

Müzik öğretmenleri tarafından yapılan testler sonucunda Lidya'nın 7 farklı nota sesini referans almadan ayırt edebildiğini aktaran Olgun Eytemiş, şu ifadelere yer verdi: "Lidya'nın keşfediliş hikayesi, çok küçük yaşlarda eğitim aldığı sırada başladı. Müzik öğretmeni telefonla konuşurken Lidya, hocasının gitarıyla oynamaya başlıyor. Hoca daha sonra gitarı eline aldığında, Lidya'nın kusursuz bir la minör yaptığını fark ediyor. Hocası bizi arayarak 30 yıllık gitar öğretmeniyim, hayatımda böyle kusursuz bir la minör yapamadım, kızınız müthiş yetenekli ve elinizde bir mücevhere sahipsiniz dedi. Sonrasında birkaç müzik hocasıyla beraber Lidya'ya bir test uygulamaya karar veriyorlar. Hocası piyanoda farklı sesler çıkıyor ve Lidya'nın bunu oktavları ile birlikte söylemesini istiyor. Lidya 7 sese kadar ayırt edebiliyor. Bunun çok yüksek bir yetenek olduğundan bahsettiler. Bize Lidya'nın bu yeteneğinin çok iyi bir eğitim almadığı sürece hiçbir anlamı olmayacağını söylediler. İnşallah dünyanın en ünlü orkestralarında iyi bir kontrbasçı olacak. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek, buna inanıyorum."

"BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİSİ LİDYA'NIN MUTLU OLMASI"

Lidya'nın daha önce kontrbas eğitimi almamasına rağmen kısa sürede iyi seviyede kontrbas çalmayı öğrendiğini belirten Olgun Eytemiş, "Lidya daha önce hiç yaylı çalgı çalmamıştı, sadece piyano eğitimi almıştı. Ancak burayı kazandığında Lidya'ya bir kontrbas enstrümanı uygun gördüler ve kontrbas çalmaya başladı. O güne kadar gördüğü ya da eğitim aldığı bir enstrüman olmamasına rağmen 3 yıldır çok güzel bir şekilde eğitim alıyor. Bizim için en önemlisi Lidya'nın mutlu olması. Lidya gibi milyonda bir özelliğe sahip Türkiye'de belki birçok çocuk var ve çoğu gerekli rehberlik olmadığı için farklı branşlarda eğitim almayı tercih ettiler ya da mecbur kaldılar. Önemli olan çocuklarımızın hem eğitim alması hem de mutlu oldukları işleri yapması. Bu anlamda Ankara Devlet Konservatuarı'nda Lidya çok mutlu. Anne baba olarak bizim için en önemlisi, Lidya'nın mutlu olduğu yerde olması. Çocuklarımızı mutlu oldukları ve ilgilendikleri alanlarda yetiştirelim. Onların özelliklerine rehberlik ederken önlerine çıkan her engelli kaldırmayalım çünkü bazı engelleri kendileri kaldırmaları hayatta onları güçlü kılıyor" şeklinde konuştu.

"ÜLKEMİZİ DÜNYADA GÜZEL TEMSİL ETMESİNİ İSTERİM"

Kızının sanatın her dalıyla içe içe olduğunu aktaran Sema Eytemiş, "Lidya müziği çok seviyor. Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe oldu. Konservatuara girdikten sonra da müziği daha da sevmeye başladı. Çok yoğun çalışıyor ama eve geldiği zaman o yorgunluğa rağmen çantasını bir tarafa atıp kıyafetlerini bile değişmeden piyanosunun başına oturup ve piyano çalıyor. Bunun dışında sanatın diğer dallarıyla da ilgileniyor. Kara kalem portre çizimleri, boyama yapmayı, dans etmeyi çok seviyor. Biz de onu destekliyoruz. Ben de müziği çok seviyorum, sanatı seviyorum. İleride kendini mutlu hissedeceği yerde olmasını, ülkemizi dünyada güzel temsil etmesini isterim" diye konuştu.

"EN BÜYÜK HEDEFİM DÜNYANIN EN ÜNLÜ KONTRBASTÇISI OLMAK"

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini söyleyen Lidya Eytemiş, "13 yaşındayım ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda 7. sınıf kontrbas öğrencisiyim. En büyük hedefim dünyanın en ünlü kontrbasçısı olmak ve herhangi bir orkestrada ünlü olmak. Ülkemizi ve okulumuzu en iyi şekilde temsil etmeyi arzu ediyorum ve ailem için de büyük katkı sağlamak istiyorum. Annemle birlikte sabah 08.00 gibi okula geliyorum. Hafta içi saat 20.00 gibi çıkıyorum ama hafta sonları saat 21.30'a kadar kalıyorum okulda. Bir Türk olarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" ifadelerinde bulundu.

"LİDYA'YI HEP BİRLİKTE BÜYÜK ORKESTRALARDA ÇALARKEN GÖRECEĞİZ"

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Prof. Dr. Burak Karaağaç, Lidya'nın yetenek sınavını başarıyla geçerek konservatuvara girmeye hak kazandığını belirterek, "Yaklaşık 25 yıldır hocalık yapıyorum. Birçok öğrenci yetiştirdim, Lidya'da güzel öğrencilerimden bir tanesi. Lidya kontrbas yetenek sınavıyla alındı. Ailesi de şehir dışından Ankara'ya taşınan ailelerimizden bir tanesidir. Lidya daha 3'üncü senesinde, yani ilk öğretim 8. sınıfta. Bundan sonra liseye ve üniversiteye devam edecek. 12 Yıllık eğitimini tamamladıktan sonra da Lidya'yı hep birlikte büyük orkestralarda çalarken göreceğiz. Bu yolu tercih edecek gençlere de tavsiyem; geç kalmasınlar bir an önce okulumuza başvursunlar" açıklamalarında bulundu.