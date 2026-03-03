İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

İzmir’in Çiğli ilçesinde, oyun oynamak için apartman bahçesine çıkan 3 yaşındaki Ada Ç., komşusuna ait iki köpeğin saldırısına uğrayarak kanlar içinde kaldı. Yüzünden aldığı pençe ve ısırık darbeleriyle ağır yaralanan küçük çocuğun ailesi, daha önce de benzer vakalara karıştığı iddia edilen köpeklerin sahibinden şikayetçi oldu.

O ANLAR KAMERADA

Saldırı sonrasında yaşanan panik anları apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, küçük Ada'nın koşarak apartman koridoruna gelmesi ve ailenin çocuğa müdahale etmesi yer aldı. Köpek sahibinin hayvanlarla birlikte apartmandan içeri girmesi, köpeklerin tekrar ailenin bulunduğu tarafa yönelmesi ve ardından sahibi tarafından eve çıkarılması da görüntülere yansıdı.

PSİKOLOJİK TRAVMA YAŞIYOR

Küçük Ada'nın anneannesi Jale Demir, torununun ağabeyi ve iki komşu çocuğuyla birlikte apartmanın arka bahçesine inmesiyle olayın meydana geldiğini belirterek, "Apartmanımızın yedinci katından birinci katına yeni taşınan bir şahıs, köpeklerini bahçede başıboş ve sahipsiz bıraktı. Çocuklar bahçeye çıkar çıkmaz köpeklerin saldırısına uğradı. Olay esnasında köpeklerin sahibi yanlarında değildi, apartmanın ön cephesinde oturuyordu. Saldırı arka bahçede gerçekleşti, torunumun ağabeyinin çığlıkları üzerine sahibi gelerek köpeği çocuğun üzerinden aldı. Aynı köpeğin daha önce de apartman bahçesinde başka bir komşumuzun torununa ensesinden saldırdığı ve sahibinin o an orada bulunması sayesinde duruma anında müdahale edildiği biliniyor. Apartmanlar kimsenin özel mülkü değildir. Ortak yaşam alanlarıdır. İnsanların ikamet ettiği bu alanlarda, başkalarının can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde, köpeklerin tasmasız ve ağızlıksız dolaştırılması kabul edilemez. Şahsen olayın şokunu atlatabilmiş değilim. Yaşadığım sarsıntı nedeniyle psikolojik olarak çok zor günler geçiriyorum. Balkonda gördüğüm kadarıyla köpeğin pitbull cinsi olduğunu düşündüm. Kurumdaki yetkililer köpeğin zararsız olduğunu ve buna dair belgeleri bulunduğunu ifade ettiler. Ancak, belgelerin sahte olma ihtimalini ve madem zararsızsa neden bir çocuğu ağır şekilde yaralayacak düzeyde saldırdığını sorguladığımda, konunun değerlendirilmesi için yeniden bir komisyon toplantısı yapılması gerektiği bilgisini verdiler" ifadelerini kullandı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Torununun sağlık durumu hakkında da bilgi veren Demir, "Torunum, olay gününden bu yana hastanede enfeksiyon uzmanları dahil olmak üzere üç farklı doktor tarafından tedavi edildi, kendisine kuduz aşısı uygulandı. Ağızlıksız ve tasmasız bırakılan bu köpekler yüzünden 3,5 yaşındaki bir çocuğun yaşadığı fiziksel ve psikolojik travmanın telafisi çok zordur. Torunum geceleri korkuyla uykusundan sıçrayarak uyanıyor, 'Köpek gelecek, beni yine ısıracak' diyerek sürekli kapıları kapatıyor. Tehlike arz eden köpeklerin beslenmesine son verilmelidir. Hayvan sahiplenmek isteyen kişilerin, bunu müstakil evlerde veya ağızlık ve tasma gibi zorunlu güvenlik tedbirlerine eksiksiz uyarak yapması şarttır. Daha önce ben de köpek besledim ancak kimseye en ufak bir zararı dokunmadı. Köpek sahiplerinin hiçbir suçluluk duymaması ve sorumluluk kabul etmemesi ise üzüntümüzü daha da artırdı. Başka çocukların canı yanmasın diye, sorumlular hakkında gereken yasal işlemlerin yapılmasını talep ediyorum" dedi.