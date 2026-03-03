Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Ufuk Özkan’ın karaciğer nakil ameliyatı sonrası Salih Kıvırcık’tan bomba itiraf! “Benimle konuşmuyor”

Oyuncu Ufuk Özkan’a donör olarak büyük bir fedakârlık yapan Salih Kıvırcık’tan bomba bir itiraf geldi. Ufuk Özkan’ın karaciğer nakil ameliyatı sonrası yaşadıklarını anlatan Salih Kıvırcık bakın neler söyledi! İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ufuk Özkan’ın karaciğer nakil ameliyatı sonrası Salih Kıvırcık’tan bomba itiraf! “Benimle konuşmuyor”
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 06:55
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 07:08

Uzun bir süredir bekleyen ve ’ın kendisine donör olmasıyla birlikte karaciğer nakli gerçekleştirilen , yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başlıyor. Başarılı oyunculuk kariyeriyle tanınan Ufuk Özkan’, donör olarak büyük bir fedakârlık yapan Salih Kıvırcık’tan bomba bir itiraf geldi. Ufuk Özkan’ın karaciğer nakil ameliyatı sonrası yaşadıklarını anlatan Salih Kıvırcık, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakın Salih Kıvırcık nakil süreci hakkında neler söyledi! İşte Ufuk Özkan’ın karaciğer nakil ameliyatı sonrası Salih Kıvırcık’ın bomba itirafları…

HABERİN ÖZETİ

Ufuk Özkan’ın karaciğer nakil ameliyatı sonrası Salih Kıvırcık’tan bomba itiraf! “Benimle konuşmuyor”

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Oyuncu Ufuk Özkan'a karaciğerini bağışlayan Salih Kıvırcık, nakil sonrası kendi ailesi tarafından dışlandığını ve ablasının bu karar nedeniyle kendisini engellediğini açıkladı.
Oyuncu Ufuk Özkan, Salih Kıvırcık'ın donör olmasıyla başarılı bir karaciğer nakli geçirdi ve sağlığına kavuşmaya başladı.
Donör Salih Kıvırcık, nakil süreci sonrası yaşadıklarıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu.
Kıvırcık, ablasının nakil kararı nedeniyle kendisini engellediğini ve hala konuşmadıklarını açıkladı.
Ablası, ameliyat olursa onu engelleyeceğini söylemiş ve ailesini üzdüğünü belirtmişti.
Kıvırcık, diğer bazı akrabalarının da kendisini aramadığını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

UFUK ÖZKAN’IN KARACİĞER NAKİL AMELİYATI SONRASI SALİH KIVIRCIK’TAN BOMBA İTİRAF!

Son zamanlarda magazin dünyasının gündeminde sıklıkla yer alan Salih Kıvırcık, oyuncu Ufuk Özkan’a donör olarak büyük bir fedakârlık yapmıştı. Özkan’ın karaciğer nakil ameliyatı sonrası Kıvırcık’tan bomba itiraf geldi. Ünlü oyuncuya donör olduğu haberleriyle sık sık gündemde yer alan Kıvırcık, bu kez çarpıcı açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ufuk Özkan’ın karaciğer nakil ameliyatı sonrası Salih Kıvırcık’tan bomba itiraf! “Benimle konuşmuyor”

Geniş Aile dizisindeki ‘Cevahir’ karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, son zamanlarda ciddi sorunlarıyla gündeme gelmişti. Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak kalan Özkan’ın bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti. 2023 yılında siroz nedeniyle hastaneye kaldırılan Özkan, karaciğer nakli bekliyordu.

Ufuk Özkan’ın karaciğer nakil ameliyatı sonrası Salih Kıvırcık’tan bomba itiraf! “Benimle konuşmuyor”

Geçtiğimiz aylarda Salih Kıvırcık’ın Ufuk Özkan’a donör olması herkesi duygulandırmış ve büyük taktir toplamıştı. Kendisine uygun donör bulunmasıyla birlikte hemen ameliyata alınmış ve karaciğer nakli gerçekleşen Özkan, yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başlıyor. Diğer yandan kendisine donör olarak adını duyuran Kıvırcık ise şimdilerde yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geliyor.

Ufuk Özkan’ın karaciğer nakil ameliyatı sonrası Salih Kıvırcık’tan bomba itiraf! “Benimle konuşmuyor”

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan, karaciğer nakil ameliyatı sonrası kendisine donör olan Salih Kıvırcık’tan bomba itiraf geldi. Kıvırcık, nakil sonrası yaşadıklarını anlattı. Gazeteci Aysu Mola’ya çarpıcı açıklamalarda bulunan Kıvırcık, bakın neler söyledi…

Ufuk Özkan’ın karaciğer nakil ameliyatı sonrası Salih Kıvırcık’tan bomba itiraf! “Benimle konuşmuyor”

“BENİMLE KONUŞMUYOR”

Karaciğer nakli sürecinde oyuncu Ufuk Özkan’a donör olarak büyük bir fedakârlık yapan Salih Kıvırcık, süreç sonrasında yaşadıklarını anlattı. Gazeteci Aysu Mola’nın programına konuk olan Kıvırcık, ameliyat günü ve sonrasında yaşanan süreci tüm gerçekliğiyle açıkladı.

Ufuk Özkan’ın karaciğer nakil ameliyatı sonrası Salih Kıvırcık’tan bomba itiraf! “Benimle konuşmuyor”

Nakil kararının ardından ailesiyle zor bir dönem geçirdiğini belirten Salih Kıvırcık, özellikle ablasının bu karara karşı çıktığını söyledi. Kıvırcık açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“10 tane kuzenim, teyzemin kızı, dayımın oğlu hiçbiri aramadı. En basit örneği şunu söyleyeyim. Ablam beni engelledi şu an hala konuşmuyoruz. Öz ablamdan bahsediyorum. ‘Ameliyat olursan engellerim seni’ dedi. Engelledi ve şu an hala konuşmuyoruz. ‘Annemleri üzmeye hakkın yok. Beni de üzüyorsun. Oradan sağ çıkacağın ne malum. Eğer ameliyat olursan seni engellerim.’ dedi. Ameliyat olduktan sonra engelliydi. Şu an hala engelliyim ve hala konuşmuyoruz.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ufuk Özkan'dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama
Taburcu olan Ufuk Özkan'dan organ bağışı çağrısı
ETİKETLER
#Sağlık
#karaciğer nakli
#ufuk özkan
#Donör
#Salih Kıvırcık
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.