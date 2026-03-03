Ufuk Özkan’ın karaciğer nakil ameliyatı sonrası Salih Kıvırcık’tan bomba itiraf! “Benimle konuşmuyor”

Uzun bir süredir karaciğer nakli bekleyen ve Salih Kıvırcık’ın kendisine donör olmasıyla birlikte karaciğer nakli gerçekleştirilen Ufuk Özkan, yavaş yavaş sağlığına kavuşmaya başlıyor. Başarılı oyunculuk kariyeriyle tanınan Ufuk Özkan’, donör olarak büyük bir fedakârlık yapan Salih Kıvırcık’tan bomba bir itiraf geldi. Ufuk Özkan’ın karaciğer nakil ameliyatı sonrası yaşadıklarını anlatan Salih Kıvırcık, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakın Salih Kıvırcık nakil süreci hakkında neler söyledi! İşte Ufuk Özkan’ın karaciğer nakil ameliyatı sonrası Salih Kıvırcık’ın bomba itirafları…

Son zamanlarda magazin dünyasının gündeminde sıklıkla yer alan Salih Kıvırcık, oyuncu Ufuk Özkan’a donör olarak büyük bir fedakârlık yapmıştı. Özkan’ın karaciğer nakil ameliyatı sonrası Kıvırcık’tan bomba itiraf geldi. Ünlü oyuncuya donör olduğu haberleriyle sık sık gündemde yer alan Kıvırcık, bu kez çarpıcı açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

Geniş Aile dizisindeki ‘Cevahir’ karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, son zamanlarda ciddi sağlık sorunlarıyla gündeme gelmişti. Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak kalan Özkan’ın bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenilmişti. 2023 yılında siroz nedeniyle hastaneye kaldırılan Özkan, karaciğer nakli bekliyordu.

Karaciğer nakli sürecinde oyuncu Ufuk Özkan’a donör olarak büyük bir fedakârlık yapan Salih Kıvırcık, süreç sonrasında yaşadıklarını anlattı. Gazeteci Aysu Mola’nın programına konuk olan Kıvırcık, ameliyat günü ve sonrasında yaşanan süreci tüm gerçekliğiyle açıkladı.

Nakil kararının ardından ailesiyle zor bir dönem geçirdiğini belirten Salih Kıvırcık, özellikle ablasının bu karara karşı çıktığını söyledi. Kıvırcık açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“10 tane kuzenim, teyzemin kızı, dayımın oğlu hiçbiri aramadı. En basit örneği şunu söyleyeyim. Ablam beni engelledi şu an hala konuşmuyoruz. Öz ablamdan bahsediyorum. ‘Ameliyat olursan engellerim seni’ dedi. Engelledi ve şu an hala konuşmuyoruz. ‘Annemleri üzmeye hakkın yok. Beni de üzüyorsun. Oradan sağ çıkacağın ne malum. Eğer ameliyat olursan seni engellerim.’ dedi. Ameliyat olduktan sonra engelliydi. Şu an hala engelliyim ve hala konuşmuyoruz.”