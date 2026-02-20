Türkiye’nin ekranlardan tanıdığı ve sevdiği isim Ufuk Özkan, hayatının en zorlu sınavını başarıyla geride bıraktı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nden Prof. Dr. Onur Yaprak, ilk ay haftada bir biyokimya takibi yapılacağını, birinci ayın ardından ise kontrol sıklığının azaltılacağını açıkladı. Başarılı sürecin ardından taburcu edilen Özkan, kamuoyuna önemli mesajlar verdi.

HABERİN ÖZETİ Taburcu olan Ufuk Özkan'dan organ bağışı çağrısı Ufuk Özkan, başarılı bir karaciğer nakli ameliyatının ardından taburcu edilerek organ bağışının önemine dikkat çekti ve normal hayatına dönmek için gün saydığını belirtti. Ufuk Özkan, karaciğer nakli ameliyatı sonrası hastaneden taburcu edildi. Özkan ve donör Salih Kıvırcık, organ bağışının önemini vurgulayarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Her iki taraf da ameliyat sonrası iyileşme sürecinin hızlı ve beklenenden daha kısa olduğunu ifade etti. Özkan, organ bağışı farkındalığını hayatının misyonu haline getireceğini ve çok özlediği mesleğine dönmeyi hedeflediğini belirtti. İlk ay haftada bir biyokimya takibi yapılacak, ardından kontrollerin sıklığı azaltılarak Özkan'ın birkaç ay içinde sosyal yaşamına dönmesi bekleniyor.

“UMUT OLMAK, HAYAT OLMAK GERÇEKTEN ÇOK KIYMETLİ”

Organ bağışına dikkat çeken Özkan, süreç boyunca organ bekleyen hastalara umut olmak istediklerini belirterek, donör Salih Kıvırcık ile birlikte sosyal medyada bilinçlendirme paylaşımları yaptıklarını söyledi. Özkan, “Elimizden geldiğince organ bekleyen insanları yüreklendirmek istedik. Çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanların bu konuda hâlâ soru işaretleri var. Dini açıdan tereddüt edenler ya da korkanlar oluyor. Oysa verici, yaklaşık bir ay içinde karaciğer hacminin büyük bölümünü yeniden kazanıyor. Böbrek bağışında da kişi tek böbrekle sağlıklı şekilde hayatına devam edebiliyor” diye konuştu.

TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Organ bağışına yönelik farkındalık çalışmalarını Türkiye genelinde yaymayı hedeflediklerini belirten Özkan, eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da destek verdiğini ifade etti. 3 Şubat’ta gerçekleşen ve 11 saat süren ameliyatın kendisi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Özkan, “Operasyonun 9,5 saati cerrahiydi. Ameliyattan yalnızca 16 gün sonra böyle konuşabileceğimi, gülebileceğimi ve ayakta durabileceğimi söyleseler inanmazdım. Hemşire arkadaşlarımız 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle ilgilendi. Hepsine minnettarım. Dünyanın dualarla döndüğüne bir kez daha şahit oldum” şeklinde konuştu.

“ÇOK ÖZLEDİĞİM MESLEĞİME KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYORUM”

Organ bağışına dikkat çekmeyi hayatının bundan sonraki döneminde bir misyon edindiğini belirten Özkan, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Ramazan ayı dolayısıyla iyi dileklerini de ileten Özkan, organ nakli servisinden taburcu edildiğini ve kontrol sürecinin devam edeceğini söyledi. “Çok özlediğim mesleğime ve seyircilerime kavuşmak için gün sayıyorum. En kısa zamanda yeniden buluşmak üzere” dedi.

“BEKLEDİĞİMİZDEN ÇOK DAHA KISA SÜREDE TOPARLANDIK”

Ufuk Özkan’a karaciğer bağışında bulunan donör Salih Kıvırcık ise sürecin düşündüklerinden daha hızlı ilerlediğini belirterek, “Beklediğimizden çok daha kısa sürede toparlandık. Yaklaşık iki gün içinde yürümeye başladım. Üçüncü gün normal beslenmeye geçebileceğim söylendi. Korkulacak bir durum olmadığını yaşayarak gördüm” dedi. Organ bağışı konusunda endişe duyanlara da mesaj veren Kıvırcık, bağış sonrası hayatın normal şekilde devam edebildiğini vurguladı.

TAKİPLER DEVAM EDECEK

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nden Prof. Dr. Onur Yaprak, taburculuk sürecine ilişkin bilgi verdi. Yaprak, “Hem Ufuk hem de Salih kardeşimizi organ nakli bölümümüzden taburcu ettik. Ufuk kardeşimizin evi uzak olduğu için kontrollerini daha rahat sürdürebilmesi adına bir hafta daha hastanemizde misafir edeceğiz. Bu süreçte ilaç eğitimleri tamamlanacak. İlk ay haftada bir biyokimya takibi yapılacak, birinci ayın ardından ise kontrol sıklığını azaltacağız. Birkaç ay içerisinde tamamen sosyal yaşamına dönebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.