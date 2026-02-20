Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Taburcu olan Ufuk Özkan'dan organ bağışı çağrısı

Medipol Mega Sağlık Grubu’nda geçirdiği karaciğer nakli ile hayata yeniden tutunan sevilen oyuncu Ufuk Özkan, başarılı tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. 11 saat süren zorlu ameliyattan sadece 16 gün sonra ayağa kalkan Özkan, “Bundan sonraki hayatımda organ bağışını bir misyon olarak görüyorum” dedi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 09:38

Türkiye’nin ekranlardan tanıdığı ve sevdiği isim , hayatının en zorlu sınavını başarıyla geride bıraktı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Bölümü’nden Prof. Dr. Onur Yaprak, ilk ay haftada bir biyokimya takibi yapılacağını, birinci ayın ardından ise kontrol sıklığının azaltılacağını açıkladı. Başarılı sürecin ardından taburcu edilen Özkan, kamuoyuna önemli mesajlar verdi.

“UMUT OLMAK, HAYAT OLMAK GERÇEKTEN ÇOK KIYMETLİ”

Organ bağışına dikkat çeken Özkan, süreç boyunca organ bekleyen hastalara umut olmak istediklerini belirterek, donör Salih Kıvırcık ile birlikte sosyal medyada bilinçlendirme paylaşımları yaptıklarını söyledi. Özkan, “Elimizden geldiğince organ bekleyen insanları yüreklendirmek istedik. Çok güzel geri dönüşler aldık. İnsanların bu konuda hâlâ soru işaretleri var. Dini açıdan tereddüt edenler ya da korkanlar oluyor. Oysa verici, yaklaşık bir ay içinde karaciğer hacminin büyük bölümünü yeniden kazanıyor. Böbrek bağışında da kişi tek böbrekle sağlıklı şekilde hayatına devam edebiliyor” diye konuştu.

Taburcu olan Ufuk Özkan'dan organ bağışı çağrısı

TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Organ bağışına yönelik farkındalık çalışmalarını Türkiye genelinde yaymayı hedeflediklerini belirten Özkan, eski Bakanı Fahrettin Koca’nın da destek verdiğini ifade etti. 3 Şubat’ta gerçekleşen ve 11 saat süren ameliyatın kendisi için tarihi bir dönüm noktası olduğunu dile getiren Özkan, “Operasyonun 9,5 saati cerrahiydi. Ameliyattan yalnızca 16 gün sonra böyle konuşabileceğimi, gülebileceğimi ve ayakta durabileceğimi söyleseler inanmazdım. Hemşire arkadaşlarımız 7 gün 24 saat büyük bir özveriyle ilgilendi. Hepsine minnettarım. Dünyanın dualarla döndüğüne bir kez daha şahit oldum” şeklinde konuştu.

Taburcu olan Ufuk Özkan'dan organ bağışı çağrısı

“ÇOK ÖZLEDİĞİM MESLEĞİME KAVUŞMAK İÇİN GÜN SAYIYORUM”

Organ bağışına dikkat çekmeyi hayatının bundan sonraki döneminde bir misyon edindiğini belirten Özkan, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti. Ramazan ayı dolayısıyla iyi dileklerini de ileten Özkan, organ nakli servisinden taburcu edildiğini ve kontrol sürecinin devam edeceğini söyledi. “Çok özlediğim mesleğime ve seyircilerime kavuşmak için gün sayıyorum. En kısa zamanda yeniden buluşmak üzere” dedi.

Taburcu olan Ufuk Özkan'dan organ bağışı çağrısı

“BEKLEDİĞİMİZDEN ÇOK DAHA KISA SÜREDE TOPARLANDIK”

Ufuk Özkan’a karaciğer bağışında bulunan donör Salih Kıvırcık ise sürecin düşündüklerinden daha hızlı ilerlediğini belirterek, “Beklediğimizden çok daha kısa sürede toparlandık. Yaklaşık iki gün içinde yürümeye başladım. Üçüncü gün normal beslenmeye geçebileceğim söylendi. Korkulacak bir durum olmadığını yaşayarak gördüm” dedi. konusunda endişe duyanlara da mesaj veren Kıvırcık, bağış sonrası hayatın normal şekilde devam edebildiğini vurguladı.

Taburcu olan Ufuk Özkan'dan organ bağışı çağrısı

TAKİPLER DEVAM EDECEK

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nden Prof. Dr. Onur Yaprak, taburculuk sürecine ilişkin bilgi verdi. Yaprak, “Hem Ufuk hem de Salih kardeşimizi organ nakli bölümümüzden taburcu ettik. Ufuk kardeşimizin evi uzak olduğu için kontrollerini daha rahat sürdürebilmesi adına bir hafta daha hastanemizde misafir edeceğiz. Bu süreçte ilaç eğitimleri tamamlanacak. İlk ay haftada bir biyokimya takibi yapılacak, birinci ayın ardından ise kontrol sıklığını azaltacağız. Birkaç ay içerisinde tamamen sosyal yaşamına dönebileceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

#Sağlık
#organ nakli
#organ bağışı
#ufuk özkan
#Salih Kıvırcık
#Magazin
