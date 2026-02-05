Ufuk Özkan'dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama

Türkiye’nin sevilen yüzü Ufuk Özkan, yaşadığı zorlu sağlık sürecinde en kritik eşiği geride bıraktı. Başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçiren Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra sevenlerine duaları ve destekleri için teşekkür etti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nün deneyimli cerrahları Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek hem ünlü oyuncunun hem de donörünün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

“SİZİN DUALARINIZ BENİM MUHAFIZLARIM OLDU”

Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan, Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek.

DONÖR SALİH KIVIRCIK AMELİYAT SONRASI İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

Ufuk Özkan ile Salih Kıvırcık dün 11 saat süren operasyon geçirdi. İlk paylaşım Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan tarafından gelirken, Salih Kıvırcık ise ameliyat masasından paylaşım yaptı.

Salih Kıvırcık son sağlık durumundan bahsederken, "11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler" dedi.

UFUK ÖZKAN KAÇ YAŞINDA?

11 Nisan 1975 doğumlu Ufuk Özkan, . Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır. Ufuk Özkan asıl çıkışı Geniş Aile dizisindeki Cevahir karakteriyle yaptı.