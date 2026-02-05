Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ufuk Özkan'dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden sevilen oyuncu Ufuk Özkan, yoğun bakım sürecinin ardından ilk kez duygularını paylaştı. Özkan, “Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu” dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 14:32

Türkiye’nin sevilen yüzü Ufuk Özkan, yaşadığı zorlu sağlık sürecinde en kritik eşiği geride bıraktı. Başarılı bir karaciğer nakli operasyonu geçiren Özkan, yoğun bakımdan çıktıktan sonra sevenlerine duaları ve destekleri için teşekkür etti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü’nün deneyimli cerrahları Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek hem ünlü oyuncunun hem de donörünün sağlık durumunun gayet iyi olduğunu açıkladı.

“SİZİN DUALARINIZ BENİM MUHAFIZLARIM OLDU”

Yoğun bakım sürecinin ardında duygularını paylaşan Özkan, Herkese çok teşekkür ederim. Gözümü açalı 5-6 saat oldu. Yaklaşık 8 saat süren bir cerrahi müdahale yapıldı. Çok kıymetli doktorlarım Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Onur Yaprak ve Doç. Dr. Cenk Şimşek inanılmaz bir şey başardılar. Başta eski Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya teşekkür ediyorum. Bu kadar çok sevildiğimi düşünmüyordum. Çok dua eden oldu. Dua eden herkese ve beni sevenlere çok teşekkür ediyorum. Sizin dualarınız benim muhafızlarım oldu. Yakında ayakta da görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

Ufuk Özkan'dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama

Öte yandan, önümüzdeki günlerde Ufuk Özkan ve donörü ile birlikte ameliyatı gerçekleştiren hekimlerin katılımıyla kamuoyunu bilgilendirmek için bir basın toplantısı da gerçekleştirilecek.

Ufuk Özkan'dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama

DONÖR SALİH KIVIRCIK AMELİYAT SONRASI İLK PAYLAŞIMINI YAPTI

Ufuk Özkan ile Salih Kıvırcık dün 11 saat süren operasyon geçirdi. İlk paylaşım Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan tarafından gelirken, Salih Kıvırcık ise ameliyat masasından paylaşım yaptı.

Ufuk Özkan'dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama

Salih Kıvırcık son sağlık durumundan bahsederken, "11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler" dedi.

UFUK ÖZKAN KAÇ YAŞINDA?

11 Nisan 1975 doğumlu Ufuk Özkan, . Samsun Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda oyuncu olarak çalışmıştır. Ufuk Özkan asıl çıkışı Geniş Aile dizisindeki Cevahir karakteriyle yaptı.

Ufuk Özkan'dan yoğun bakım sonrası ilk açıklama
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ufuk Özkan'ın donörü Salih Kıvırcık, operasyon sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvırcık TGRT Haber'de! "Yarın büyük gün"
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.