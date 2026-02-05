Menü Kapat
Ufuk Özkan'ın donörü Salih Kıvırcık, operasyon sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı:

Karaciğer nakli için dün akşam 11 saat süren ameliyata alınan Ufuk Özkan ile donör Salih Kıvırcık'ın son sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan yaptığı paylaşımda “Haberler harika çok şükür" dedi. Salih Kıvırcık ise ilk paylaşımını yaptı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 09:44

Geniş Aile dizisinde Cevahir rolüyle yer alan , karaciğer yetmezliği sebebiyle günlerce hastanede tedavi altında tutuldu. Ünlü oyuncuya donör olan ve dün 11 saatlik ameliyata alınan Salih Kıvırcık ilk paylaşımını yaparak müjdeli haberi verdi.

UFUK ÖZKAN'A DONÖR OLAN SALİH KIVIRCIK'TAN İLK PAYLAŞIM GELDİ

Ufuk Özkan ile Salih Kıvırcık dün 11 saat süren operasyon geçirdi. İlk paylaşım Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan tarafından gelirken, Salih Kıvırcık ise ameliyat masasından paylaşım yaptı.

Ufuk Özkan'ın donörü Salih Kıvırcık, operasyon sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı:

Salih Kıvırcık son sağlık durumundan bahsederken, "11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler" dedi.

Ufuk Özkan'ın donörü Salih Kıvırcık, operasyon sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı:

UMUT ÖZKAN'DAN UFUK ÖZKAN PAYLAŞIMI

Umut Özkan ise sevincini paylaşarak, “Haberler harika çok şükür. Resmen mutluluktan uçacağım havalara. Allah’ım sen büyüksün. Gelmiş geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

Ufuk Özkan'ın donörü Salih Kıvırcık, operasyon sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı:

Operasyonun planlandığı gibi başarılı ve sorunsuz şekilde geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Onur Yaprak, “Türkiye’nin dört gözle beklediği ameliyatı bugün gerçekleştirdik. Ameliyat sırasında beklenmeyen herhangi bir komplikasyonla karşılaşmadık. Hastamız bu geceyi yoğun bakımda geçirecek. Yarın uyandırma aşamasını deneyeceğiz. Her şey yolunda giderse yüksek ihtimalle yarın ekstübe etmeyi planlıyoruz. Normal şartlarda yoğun bakımda kalış süresi bir ya da iki gün oluyor. Hastanede yatış süresi ise genellikle iki ila üç hafta arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

