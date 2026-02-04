Menü Kapat
TGRT Haber
 Dilek Ulusan

Necdet Kökeş sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı! Nur Sürer öfke kustu: Yazıklar olsun

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Yeşilçam oyuncusu Necdet Kökeş bugün son yolculuğuna uğurlandı. Nur Sürer, Necdet Kökeş'in anma törenine katılmayan sanatçılara öfke kustu ve "Yazıklar olsun" dedi.

Necdet Kökeş sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı! Nur Sürer öfke kustu: Yazıklar olsun
04.02.2026
04.02.2026
saat ikonu 16:47

'ın usta oyuncusu Necdet Kökeş bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan Necdet Kökeş için düzenlenen veda törenine 'in tepkisi damga vurdu.

NECDET KÖKEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

82 yaşında vefat eden Kökeş için Taksim Atlas Sineması’nda veda töreni gerçekleştirildi. Törene; Necdet Kökeş'in, aralarında Nur Sürer'in de olduğu meslektaşları katıldı.

Necdet Kökeş sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı! Nur Sürer öfke kustu: Yazıklar olsun

Nur Sürer törenine katılımın az olmasına tepki gösterdi. Sürer; 'Yeşilçam'da o dönem başrol oynayan kadın ya da erkek oyuncuları görmek isterdim. Kimse yok..." diyerek sitem etti.

Necdet Kökeş sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı! Nur Sürer öfke kustu: Yazıklar olsun

Sürer daha sonra ise "Onlar 250-280 filmde başrol oynadılarsa Necdet ve diğerleri 1500 filmde filan oynadılar. Sonuçta elimizde ne var, şu sokakta sadece dönemden yaşayan arkadaşları... Yazıklar olsun!' ifadelerini kullandı.

