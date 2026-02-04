Necdet Kökeş sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı! Nur Sürer öfke kustu: Yazıklar olsun

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necdet Kökeş bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son yolculuğuna uğurlanan Necdet Kökeş için düzenlenen veda törenine Nur Sürer'in tepkisi damga vurdu.

NECDET KÖKEŞ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

82 yaşında vefat eden Kökeş için Taksim Atlas Sineması’nda veda töreni gerçekleştirildi. Törene; Necdet Kökeş'in, aralarında Nur Sürer'in de olduğu meslektaşları katıldı.

Nur Sürer cenaze törenine katılımın az olmasına tepki gösterdi. Sürer; 'Yeşilçam'da o dönem başrol oynayan kadın ya da erkek oyuncuları görmek isterdim. Kimse yok..." diyerek sitem etti.

Sürer daha sonra ise "Onlar 250-280 filmde başrol oynadılarsa Necdet ve diğerleri 1500 filmde filan oynadılar. Sonuçta elimizde ne var, şu sokakta sadece dönemden yaşayan arkadaşları... Yazıklar olsun!' ifadelerini kullandı.