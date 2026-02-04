Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur boşanıyor! İhanet iddialarına Muhammet Aydın'dan cevap geldi

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur son bir yıldır babasından kalan miras sebebiyle gündemdeki yerini koruyor. 2023 yılında Muhammet Aydın ile evlenen Tuğçe Tayfur'un eşinin ihanetlerini yakaladığı ve boşanma davası açtığı iddia edildi. Sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan Muhammet Aydın, davayı kendisinin açtığını belirtti.

TUĞÇE TAYFUR "İHANET" DEDİ

Babası Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası kardeşleri ve kuzenleriyle miras sebebiyle davalık olan Tuğçe Tayfur bu sefer ise özel hayatıyla gündem oldu. Sosyal medya hesabından eşini takip etmeyi bırakan ve birlikte olan tüm fotoğrafları kaldıran Tuğçe Tayfur, boşanma kararı aldı.

TUĞÇE TAYFUR'UN EŞİ MUHAMMET AYDIN: DAVAYI BEN AÇTIM

Açıklama yapan Muhammet Aydın, "Adıma çıkmış haberlere ithafen cevap verme durumum hasıl oldu en azından kızlarım için bunu yapmam gerekiyordu. Tuğçe hanımla evlendiğimiz günden beri neler çektiğimi dış etkenlere karşı bir allah bilir bir ben bilirim burada eşini kötüleyecek methiyeler düzecek değilim fakat ortada ciddi bir yalan var evet boşanma var fakat boşanmak isteyen ve davayı açan malesef benim bir sonraki sayfa da dava ekran görüntüsü paylaşılacaktır hakkımız da hayırlısı olsun" dedi.

"GERÇEKTEN İYİ DEĞİLİM"

Peş peşe paylaşımlarına devam eden Muhammet Aydın, "Şiddet olup nihalinde kanser olmak gerçekten istemiyorum. Evlendiğim günden beri başıma gelenler; Aracım kurşunlandı Evlatlarım hakkında laf söz Ekmek parasına muhtaç bırakılmak Dolandırıcı ilan edilmek Açılmış tazminat davaları Bunların hepsine sadece çok sevdiğim için sabrettim şimdi soru soruyorum yahu böyle seven aldatır mı? Ben vereyim hayır. Peki böyle seven boşanır mı Çok yoruldum gerçekten iyi değilim artık. Kimseyi kötü değil ben kötüyüm Gerçekten ne yazılıyor ne haber yapılıyorsa gerçekten yoruldum umrumda değil" dedi.