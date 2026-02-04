Menü Kapat
TGRT Haber
 Dilek Ulusan

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur boşanıyor! İhanet iddialarına Muhammet Aydın'dan cevap geldi

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur'un eşi Muhammet Aydın'a ihanet sebebiyle boşanma davası açtığı iddia edildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Muhammet Aydın, "Davayı ben açtım" derken, "Sorun onda değil, sorun biz yanlış zamanlarda tanışmış insanlarız. Çok şey yaşandı, çok acı çekildi” dedi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur boşanıyor! İhanet iddialarına Muhammet Aydın'dan cevap geldi
04.02.2026
04.02.2026
04.02.2026 17:18

'un kızı son bir yıldır babasından kalan sebebiyle gündemdeki yerini koruyor. 2023 yılında ile evlenen Tuğçe Tayfur'un eşinin ihanetlerini yakaladığı ve davası açtığı iddia edildi. Sosyal medya hesabından iddiaları yalanlayan Muhammet Aydın, davayı kendisinin açtığını belirtti.

TUĞÇE TAYFUR "İHANET" DEDİ

Babası Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası kardeşleri ve kuzenleriyle miras sebebiyle davalık olan Tuğçe Tayfur bu sefer ise özel hayatıyla gündem oldu. Sosyal medya hesabından eşini takip etmeyi bırakan ve birlikte olan tüm fotoğrafları kaldıran Tuğçe Tayfur, boşanma kararı aldı.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur boşanıyor! İhanet iddialarına Muhammet Aydın'dan cevap geldi

TUĞÇE TAYFUR'UN EŞİ MUHAMMET AYDIN: DAVAYI BEN AÇTIM

Açıklama yapan Muhammet Aydın, "Adıma çıkmış haberlere ithafen cevap verme durumum hasıl oldu en azından kızlarım için bunu yapmam gerekiyordu. Tuğçe hanımla evlendiğimiz günden beri neler çektiğimi dış etkenlere karşı bir allah bilir bir ben bilirim burada eşini kötüleyecek methiyeler düzecek değilim fakat ortada ciddi bir yalan var evet boşanma var fakat boşanmak isteyen ve davayı açan malesef benim bir sonraki sayfa da dava ekran görüntüsü paylaşılacaktır hakkımız da hayırlısı olsun" dedi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur boşanıyor! İhanet iddialarına Muhammet Aydın'dan cevap geldi

"GERÇEKTEN İYİ DEĞİLİM"

Peş peşe paylaşımlarına devam eden Muhammet Aydın, "Şiddet olup nihalinde kanser olmak gerçekten istemiyorum. Evlendiğim günden beri başıma gelenler; Aracım kurşunlandı Evlatlarım hakkında laf söz Ekmek parasına muhtaç bırakılmak Dolandırıcı ilan edilmek Açılmış tazminat davaları Bunların hepsine sadece çok sevdiğim için sabrettim şimdi soru soruyorum yahu böyle seven aldatır mı? Ben vereyim hayır. Peki böyle seven boşanır mı Çok yoruldum gerçekten iyi değilim artık. Kimseyi kötü değil ben kötüyüm Gerçekten ne yazılıyor ne haber yapılıyorsa gerçekten yoruldum umrumda değil" dedi.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur boşanıyor! İhanet iddialarına Muhammet Aydın'dan cevap geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Necdet Kökeş sessiz sedasız son yolculuğuna uğurlandı! Nur Sürer öfke kustu: Yazıklar olsun
#boşanma
#miras
#ferdi tayfur
#tuğçe tayfur
#muhammet aydın
#Magazin
