Fenomen Mükremin Gezgin adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin bugün adliyeye sevk edildi.

FENOMENLERE YÖNELİK OPERASYON DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimler ve sosyal medya fenomenlerine yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması devam ediyor. Son olarak dün akşam Arya Bektaş'ın gözaltına alındığı duyurulmuştu. Arya Bektaş'ın ardından ise Mükremin Gezgin de gözaltına alındı.

MÜKREMİN GEZGİN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, 'fuhuş' ve 'uyuşturucu' iddialarıyla Ankara'da gözaltına alınmıştı. Şüpheli Gezgin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Gezgin'in savcılıktaki ifade işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.