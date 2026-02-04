Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormiyak zor günler geçiriyor! Huzurevindeki son hali ortaya çıktı

Kategoriler
Arka Sokaklar dizisinde oynadığı Vedat Müdür rolüyle tanınan Murat Ormiyak körü günler geçiriyor. Son olarak röportaj veren Murat Ormiyak huzurevinde kaldığını belirterek artık iş bulamadığını belirtti.
Arka Sokaklar dizisinde oynadığı Vedat Müdür rolüyle beğeni toplayan Murat Ormiyak, yıllar sonra ortaya çıktı. Uzun süredir oyunculuk yapamayan Murat Ormiyak, verdiği röportajda yardım istedi.
Arka Sokaklar'da Vedat Müdür rolünü oynayan Murat Ormiyak: "Taksim'de bir huzurevinde kalıyorum. Hiç mutlu değilim. Artık teklif gelmiyor." diyerek yardım istedi.
2004 yılında Cennet Mahallesi dizisinde rol alan Murat Ormiyak, daha sonra Arka Sokaklar, Kurtlar Vadisi Pusu, Es Es, Geniş Aile ve Kasaba Doktoru gibi dizilerde rol aldı.