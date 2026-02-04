Menü Kapat
 | Dilek Ulusan

Hafsanur Sancaktutan fotoğrafları sildi, Kubilay Aka'dan peşe peşe göndermeler geldi

Kıskanmak dizisinin Mükerrem'i Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'nın ayrıldığı iddiaları sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Haber sıcaklığını korurken Kubilay Aka'dan peş peşe göndermeli paylaşımlar geldi.

Hafsanur Sancaktutan fotoğrafları sildi, Kubilay Aka'dan peşe peşe göndermeler geldi
Reklam çekiminde tanışan ile çifti yaklaşık 2 yıl önce aşklarını duyurmuştu. Son olarak birbirlerini takipten çıkan ikilinin ayrıldığı iddia edildi. Kubikay Aka sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

HAFSANUR SANCAKTUTAN İLE KUBİLAY AKA AYRILDI

Reklam çekiminde tanıştıktan sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen ve yaklaşık 2 yıldır beraber olan ikilinin ayrıldığı iddia edildi. Kubilay Aka geçtiğimiz günlerde katıldığı programda “Son zamanlarda en mutlu olduğu an” sorusuna, “Sevgilim bana özel sağlık sigortası yaptı. Hayatımdaki kadının bunu düşünüyor olması beni çok mutlu etti” diyerek cevap vermişti.

Hafsanur Sancaktutan fotoğrafları sildi, Kubilay Aka'dan peşe peşe göndermeler geldi

HAFSANUR SANCAKTUTAN FOTOĞRAFLARI SİLDİ, KUBİLAY AKA'DAN GÖNDERMELER GELDİ

Hafsanur Sancaktutan’ın Aka ile olan fotoğraflarını hesabından kaldırması, “Ayrıldılar mı?” sorularını gündeme taşıdı. Üstelik Aka’nın profilinde fotoğrafların hala duruyor olması, ikili arasında bir kırgınlık yaşanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Hafsanur Sancaktutan fotoğrafları sildi, Kubilay Aka'dan peşe peşe göndermeler geldi

Kubilay Aka'nın profilinde Hafsanur Sancaktutan'la fotoğraflarını kaldırmadığı görülürken kendisinin " acısı" paylaşımı dikkat çekti.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KAÇ YAŞINDA?

20 Mart 2000 doğumlu Hafsanur Sancaktutan, 2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide "Fidan" karakteriyle oyunculuğa başladı. Oyuncu daha sonra ise; Aşk Ağlatır, Son Yaz, Siyah Kalp dizilerinde rol aldı.

Hafsanur Sancaktutan fotoğrafları sildi, Kubilay Aka'dan peşe peşe göndermeler geldi
