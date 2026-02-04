Hafsanur Sancaktutan fotoğrafları sildi, Kubilay Aka'dan peşe peşe göndermeler geldi

Reklam çekiminde tanışan Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka çifti yaklaşık 2 yıl önce aşklarını duyurmuştu. Son olarak birbirlerini takipten çıkan ikilinin ayrıldığı iddia edildi. Kubikay Aka ayrılık sonrası yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

HAFSANUR SANCAKTUTAN İLE KUBİLAY AKA AYRILDI

Reklam çekiminde tanıştıktan sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen ve yaklaşık 2 yıldır beraber olan ikilinin ayrıldığı iddia edildi. Kubilay Aka geçtiğimiz günlerde katıldığı programda “Son zamanlarda en mutlu olduğu an” sorusuna, “Sevgilim bana özel sağlık sigortası yaptı. Hayatımdaki kadının bunu düşünüyor olması beni çok mutlu etti” diyerek cevap vermişti.

HAFSANUR SANCAKTUTAN FOTOĞRAFLARI SİLDİ, KUBİLAY AKA'DAN GÖNDERMELER GELDİ

Hafsanur Sancaktutan’ın Aka ile olan fotoğraflarını hesabından kaldırması, “Ayrıldılar mı?” sorularını gündeme taşıdı. Üstelik Aka’nın profilinde fotoğrafların hala duruyor olması, ikili arasında bir kırgınlık yaşanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Kubilay Aka'nın profilinde Hafsanur Sancaktutan'la fotoğraflarını kaldırmadığı görülürken kendisinin "aşk acısı" paylaşımı dikkat çekti.

HAFSANUR SANCAKTUTAN KAÇ YAŞINDA?

20 Mart 2000 doğumlu Hafsanur Sancaktutan, 2018-2019 yılları arasında Gülperi adlı dizide "Fidan" karakteriyle oyunculuğa başladı. Oyuncu daha sonra ise; Aşk Ağlatır, Son Yaz, Siyah Kalp dizilerinde rol aldı.