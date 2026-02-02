Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvırcık TGRT Haber'de! "Yarın büyük gün"

Karaciğer nakli için hastanede tedavi olan Ufuk Özkan'a donör olan isim kameraman Salih Kıvırcık oldu. TGRT Haber'de yayınlanan ve Yaprak Hırka Yıldız ile Pınar Ergüner'in sunumuyla ekrana gelen Haberin İçinden programına konuk olan Salih Kıvırcık yarın gerçekleşecek ameliyat öncesi yaşadığı duygu durumunu ve son sağlık durumunu paylaştı.

DONÖR OLACAĞIMDA AİLEMİN HABERİ YOKTU

Oyuncu Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvırcık, tüm test sonuçlarının temiz çıkmasının ardından yaşadığı mutluluğu paylaştı. Amcasının cenazesinde tanıştıklarını belirten Salih Kıvırcık daha sonra ise Ben Bilmem Eşim Bilir programında Ufuk Özkan ile birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Ben inşallah bulunur diyordum. Süreç daha da kötüye gitmeye başladı. Sonra seve seve gönüllü olmak istedim. Bu süreçte ailemin haberi yoktu. Öğrendiklerinde büyük şok yaşadılar" dedi.

UFUK ÖZKAN "SEN BENİM CİĞERİMSİN

Donör olduğum ortaya çıktıktan sonra Ufuk abi "Bundan sonra canım ciğerimsin" dedi. Sürekli telefonlarda konuşurken "Canım ciğerim naber, maske tak" diyordu. Telefonuna o şekilde kayıtlı değilim" diyerek

UFUK ÖZKAN İLE SALİH KIVIRCIK YARIN AMELİYAT MASASINA YATACAK

Daha yeni geldim ben hastaneden. Beni ameliyata hazırlayacaklar. Yine testler yapılacak. Yarın büyük ihtimalle yarın saat 10.00 veya 11.00 gibi ameliyata alınacağız. Uzun bir ameliyat olacak. Benim 4 saatlik bir ameliyatım olacak. Ufuk abinin 5-6 saatlik bir ameliyatı olacak. "dedi.