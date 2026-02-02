Menü Kapat
Tarkan sözünü tuttu, hayranını sevince boğdu! Havlu anı sosyal medyayı salladı

Peş peşe konserlerine devam eden Tarkan, sahnede terini sildiği havluyu söz verdiği hayranına fırlattı. "O anları Manifestlemiştim" diyen hayranının sevinci ise sosyal medyayı salladı.

Tarkan sözünü tuttu, hayranını sevince boğdu! Havlu anı sosyal medyayı salladı
Tarkan uzun bir aranın ardından İstanbul'da peş peşe konserler vermeye başladı. Konser biletleri dakikalar içinde tükenen Tarkan konser başında göz göze hayranına söz verdi. Tarkan, konser bitiminde ise terini sildiği havluyu hayranına verdi.

TARKAN GÖZ GÖZE GELDİ, SÖZ VERDİ

Konser sırasında ön sıralarda bulunan bir hayranıyla göz göze gelen Tarkan, performansını bölmeden hayranına havlusunu vereceğine dair işaretle söz verdi. Şovun ilerleyen dakikalarında terini sildiği siyah havluyu söz verdiği hayranına verdi. hem centilmenliği hem de hayranlarıyla kurduğu samimi bağla alkış topladı.

Tarkan sözünü tuttu, hayranını sevince boğdu! Havlu anı sosyal medyayı salladı

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden hayranı, yaşadığı heyecanı sosyal medyada "Manifestlemiştim, bana geleceğini biliyordum" notuyla paylaştı. Tarkan'ın hayranına "Okey" işareti yapması ve havluyu fırlattığı anlardaki coşku saniye saniye kaydedildi.

Tarkan sözünü tuttu, hayranını sevince boğdu! Havlu anı sosyal medyayı salladı

SAHNESİNE AJDA PEKKAN'I DAVET ETTİ

İstanbul’daki konser serisine dolu dizgin devam eden Tarkan, sahnesinde Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan’ı konuk etti. İkilinin "Yakar Geçerim" şarkısındaki unutulmaz düeti izleyicilerden büyük alkış toplarken, Pekkan'ın Tarkan'a yönelik övgü dolu sözleri geceye damga vurdu.

Tarkan sözünü tuttu, hayranını sevince boğdu! Havlu anı sosyal medyayı salladı
