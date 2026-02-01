Yasaklı madde soruşturmasında serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

Türkiye gündemini aylardır işgal eden, medya, sanat ve iş dünyasından önemli isimlerin şüpheli konumunda yer aldığı uyuşturucu soruşturmasının yeni dalga operasyonlarında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal gibi ünlülerin aralarında bulunduğu 11 isim adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp'ta test için kan ve saç örneği veren komedyen Hasan Can Kaya, serbest bırakıldıktan sonra açıklamada bulundu.

"SİGARA BİLE KULLANMADIM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaya, soruşturmaya konu olan uyuşturucuyu asla kullanmadığını ve bu maddelerin ortamlarında bulunmadığını belirtti. Kaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Öncelikle merak ettiğiniz, sevginiz ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim. Hayatım boyunca değil yasaklı madde sigara bile kullanmadım ve bu tarz ortamlarda bulunmadım.

Adli tıp test sonuçlarının negatif olacağına ve masumiyetimi tescil edeceğine eminim. Soruşturma kapsamında ikametimde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna tabii ki rastlanmadı.

Süreç, tamamen hukuki çerçevede ve yetkili kurumlarla iş birliği içinde ilerliyor. Gerçek dışı ve teyitsiz paylaşımlara itibar edilmemesini, resmi açıklamalar dışında yapılan yorumların dikkate alınmamasını rica ederim. Sizleri çok seviyorum"

https://x.com/kayahasancan/status/2017985161221042606