Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Yasaklı madde soruşturması nereye varacak? Ferhat Murat: Partilerin garsonu öyle isimler verdi ki...

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunun son dalgasında Hasan Can Kaya ve Reynmen gibi isimler gözaltına alındı. TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında konuşan Ferhat Murat, uyuşturucu partilerinde garsonluk yapan birisiyle konuştuğunu belirterek "Öyle isimler söyledi ki kullanmayan kimse kalmamış dedirtti" yorumunda bulundu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 00:40
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 01:26

Türkiye gündemini aylardır işgal eden ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda en son bir dalga daha yayıldı ve Hasan Can Kaya, Reynmen, Yusuf Aktaş, Enes Batur gibi isimlerin de aralarında bulunduğu kişiler şüpheli konumuna geçti.

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Ferhat Murat "Korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız." diyerek uyuşturucu partilerinde garson olan biriyle yaptığı konuşmayı açıkladı.

Yasaklı madde soruşturması nereye varacak? Ferhat Murat: Partilerin garsonu öyle isimler verdi ki...

"NEREDEYSE KULLANMAYAN DAHA AZ"

"Neredeyse genç yaşta çok yüksek bir şekilde para kazanmış ve hızlı bir şekilde tanınmış insanların çok önemli bir bölümünün uyuşturucuyla karşı karşıya kaldığına dair iddialar var." diyen Murat, "Yani neredeyse burada kullanmayanı daha az bulabileceğimiz bir noktadayız." şeklinde konuştu.

"SANKİ BU İŞLERE GİRMEZLERSE KARİYERLERİ ÇOK İYİ GİTMEYECEK GİBİ..."

Murat, konuşmasının devamında şu cümleleri sarf etti: "Bazı setlerde oyuncular öyle bir yankı odasıyla karşı karşıya bırakılıyor ki sanki bu işlere girmezlerse kariyerleri çok iyi gitmeyecek gibi bir kanaat oluşmuş.

"PARTİLERDE GARSONLUK YAPAN ÖYLE İSİMLER VERDİ Kİ..."

Geçtiğimiz hafta uyuşturucuların kullanıldığı partilerde garsonluk yapan birisiyle sohbet ettim. İfade de vermiş bu arada.

Bana öyle isimler söyledi ki medya camiasında o isimler de vardı. Farklı isimler de var. Futbol camiasında bazı isimler de var. Kullanmayan kimse kalmadı galiba yorumunu bana yaptırdı.

Çok kararlı bir mücadele var. Geç kalındı belki de. Keşke daha önce bu işlere başlanmış olsaydı. Belki bazı isimler bu uyuşturucu belasından kendini kurtarabilirdi."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Reynmen ve Hasan Can Kaya gözaltında
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
'Baron abla' pizzacı sandığı polislere yakalandı! Evindeki aramada her şey ortaya çıktı
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.