Yasaklı madde soruşturması nereye varacak? Ferhat Murat: Partilerin garsonu öyle isimler verdi ki...

Türkiye gündemini aylardır işgal eden ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda en son bir dalga daha yayıldı ve Hasan Can Kaya, Reynmen, Yusuf Aktaş, Enes Batur gibi isimlerin de aralarında bulunduğu kişiler şüpheli konumuna geçti.

Konunun değerlendirildiği TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Ferhat Murat "Korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız." diyerek uyuşturucu partilerinde garson olan biriyle yaptığı konuşmayı açıkladı.

"NEREDEYSE KULLANMAYAN DAHA AZ"

"Neredeyse genç yaşta çok yüksek bir şekilde para kazanmış ve hızlı bir şekilde tanınmış insanların çok önemli bir bölümünün uyuşturucuyla karşı karşıya kaldığına dair iddialar var." diyen Murat, "Yani neredeyse burada kullanmayanı daha az bulabileceğimiz bir noktadayız." şeklinde konuştu.

"SANKİ BU İŞLERE GİRMEZLERSE KARİYERLERİ ÇOK İYİ GİTMEYECEK GİBİ..."

Murat, konuşmasının devamında şu cümleleri sarf etti: "Bazı setlerde oyuncular öyle bir yankı odasıyla karşı karşıya bırakılıyor ki sanki bu işlere girmezlerse kariyerleri çok iyi gitmeyecek gibi bir kanaat oluşmuş.

"PARTİLERDE GARSONLUK YAPAN ÖYLE İSİMLER VERDİ Kİ..."

Geçtiğimiz hafta uyuşturucuların kullanıldığı partilerde garsonluk yapan birisiyle sohbet ettim. İfade de vermiş bu arada.

Bana öyle isimler söyledi ki medya camiasında o isimler de vardı. Farklı isimler de var. Futbol camiasında bazı isimler de var. Kullanmayan kimse kalmadı galiba yorumunu bana yaptırdı.

Çok kararlı bir mücadele var. Geç kalındı belki de. Keşke daha önce bu işlere başlanmış olsaydı. Belki bazı isimler bu uyuşturucu belasından kendini kurtarabilirdi."