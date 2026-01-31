Menü Kapat
TGRT Haber
 Selahattin Demirel

'Baron abla' pizzacı sandığı polislere yakalandı! Evindeki aramada her şey ortaya çıktı

Bursa'da zehir ticareti yapan "Baron abla" lakaplı kadın, pizzacı kuryesi kılığında evine gelen polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Evde yapılan aramada silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

31.01.2026
31.01.2026
22:53

Bursa Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, Yeşil Mahallesi'nde bulunan bir ikamette, hakkında farklı suçlardan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yelid A.'nın saklandığı aynı adreste, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisine ulaşıldı.

'Baron abla' pizzacı sandığı polislere yakalandı! Evindeki aramada her şey ortaya çıktı

POLİSLER PİZZACI KURYESİ KILIĞINA GİRDİ

Uyuşturucu maddelerin pencereden ya da lavabodan dökülmesini engellemek amacıyla ekipler, adrese pizzacı motorlu kurye kılığına girerek yaklaştı. Şüphelilerin durumu fark etmemesi üzerine ikamete eş zamanlı ve ani baskın düzenlendi.

EVİNDEKİ ARAMADA ELE GEÇİRİLDİ

Baskında "Baron Abla" lakaplı Yelid A., koruması ve arkadaşı ile birlikte yakalanırken, evde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve boş şarjörler, bin 730 mililitre sıvı metamfetamin, çeşitli miktarlarda skunk, sentetik kannabinoid, metamfetamin, eroin, 1 adet hassas terazi ile birlikte 96 bin 600 TL, 807 dolar ve 170 euro nakit para ele geçirildi.

'Baron abla' pizzacı sandığı polislere yakalandı! Evindeki aramada her şey ortaya çıktı

TUTUKLANDILAR

Operasyonda Yelid A. ile birlikte M.P. ve E.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

#Yaşam
