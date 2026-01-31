Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Reynmen ve Hasan Can Kaya gözaltında

İstanbul'da ünlülere yönelik uyuşturucusu soruşturmasının yeni dalgası kapsamında birçok adrese şafak operasyonu düzenlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

İstanbul İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düğmeye bastı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanma ve temin etme suçlamalarıyla çok sayıda adrese eş zamanlı "Şafak Operasyonu" düzenlendi.

Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı isimler hedef alındı. Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan baskınlarda, dijital materyallere ve çeşitli kanıtlara el konuldu.

HASAN CAN KAYA, REYNMEN VE ÇAKAL GÖZALTINDA

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında sosyal medyanın popüler isimlerinden 'Konuşanlar' programının sunucusu komedyen Hasan Can Kaya ile 'Reynmen' adıyla bilinen şarkıcı Yusuf Aktaş da bulunuyor.

Ayrıca 'Çakal' sahne adını kullanan rapçi Emirhan Çakal, Mert Eren Bülbül, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar ve Döndü Şahin gibi isimlerin de gözaltında olduğu öğrenildi.

SUÇLAMALAR BELLİ OLDU

Suçlamalar başta uyuşturucu madde kullanma ve uyuşturucu madde temin etme olarak belirtiliyor.