Türkiye’den kaçan fenomen Merve Taşkın hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor.
Bu kapsamda, yurt dışında olduğu tespit edilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Villasında uyuşturucu partileri düzenleyen Kasım Garipoğlu’nun barmeni Atilla Aydın, itirafçı olduğunu belirterek verdiği listede o partilere katılan isimleri tek tek açıklamıştı. Atilla Aydın’ın itirafları sonrası listede adı geçen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında yakalama kararı çıkarıldı.