Uyuşturucu operasyonunda tutuklanmıştı! Ümit Karan itirafçı olacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Gözlatına alınan Ümit Karan, Timuçin Ünal, Ahmet Şaşmaz, Deniz Berk Cengiz, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Gökmen Gürdeğir, Melis Sabah, Nuray İstek, Emircan Şahin, Murat Dönmez, Orhan Aydın ve Hakan Tunçbilek hakkında tutuklama kararı verildi.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ümit Karan'ın kan ve idrarında yapılan incelemelerde uyuşturucu kullandığı da tespit edildi. İlk ifadesinde "Benim gece hayatım var ama uyuşturucu kabul etmem" diyen Karan daha sonra "Ben geçmişte yurt dışında ne olduğunu bilmediğim bir şey kullandım" demişti.

İTİRAFÇI OLMAK İSTEDİ

Karan'ın "Bildiklerimi anlatmak istiyorum" diyerek itirafçı olmak için savcılığa dilekçe verdiği iddia edildi. Eski futbolcunun uyuşturucu trafiğini anlatmak için önümüzdeki günlerde ifadesinin alınması bekleniyor.