Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İstanbul’da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları belli oldu! 14 pozitif, 2 negatif sonuç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu soruşturmasında, aralarında Bilal Hancı ve İbrahim Barut’un da bulunduğu 14 kişinin testi pozitif çıktı. Esat Yontunç ve Can Yaman’ın sonuçları ise negatif olduğu öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul’da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları belli oldu! 14 pozitif, 2 negatif sonuç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.01.2026
saat ikonu 21:53
|
GÜNCELLEME:
28.01.2026
saat ikonu 21:53

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) saç ve kan örnekleri alınan 14 şüphelinin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı.

14 İSİMDE UYUŞTURUCU BULGUSUNA RASTLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 14 şüpheliye ait kan ve saç örneklerine ilişkin ATK tarafından rapor hazırlandı.​​​​​​​

Test sonucu pozitif çıkan isimlerin tam listesi şu şekilde:

  • İbrahim Barut
  • Bilal Hancı
  • Deniz Berk Cengiz
  • Gökhan Gümüş
  • Burak Doğan
  • Gökmen Gürdeğir
  • Ali Gürbüz
  • Fatih Gürdeğir
  • Emre Yalçın
  • Melis Sabah
  • Orhan Aydın
  • Murat Sönmez
  • Yoldaş Ulaş Yağmur
  • Emircan Şahin
İstanbul’da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları belli oldu! 14 pozitif, 2 negatif sonuç

YONTUNÇ VE YAMAN'IN TESTİ NEGATİF

Yapımcı Esat Yontunç’un kan örneklerinde herhangi bir uyuşturucu madde izine rastlanmadı. Benzer şekilde, oyuncu Can Yaman’ın da uyuşturucu test sonuçlarının negatif olduğu resmen raporlandı.

ATK'nin raporu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

Operasyonun son ayağında gözaltına alınan Bilal Hancı, magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Bilal Hancı dahil 4 kişi için karar verildi
Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Veyis Ateş ve Taner Çağlı tutuklandı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.