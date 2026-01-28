İstanbul’da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları belli oldu! 14 pozitif, 2 negatif sonuç

Kategoriler
İstanbul
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) saç ve kan örnekleri alınan 14 şüphelinin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 14 şüpheliye ait kan ve saç örneklerine ilişkin ATK tarafından rapor hazırlandı.
Test sonucu pozitif çıkan isimlerin tam listesi şu şekilde:
Yapımcı Esat Yontunç’un kan örneklerinde herhangi bir uyuşturucu madde izine rastlanmadı. Benzer şekilde, oyuncu Can Yaman’ın da uyuşturucu test sonuçlarının negatif olduğu resmen raporlandı.
ATK'nin raporu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
Operasyonun son ayağında gözaltına alınan Bilal Hancı, magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.