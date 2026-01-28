İstanbul’da ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçları belli oldu! 14 pozitif, 2 negatif sonuç

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) saç ve kan örnekleri alınan 14 şüphelinin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı.

14 İSİMDE UYUŞTURUCU BULGUSUNA RASTLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 14 şüpheliye ait kan ve saç örneklerine ilişkin ATK tarafından rapor hazırlandı.​​​​​​​

Test sonucu pozitif çıkan isimlerin tam listesi şu şekilde:

İbrahim Barut

Bilal Hancı

Deniz Berk Cengiz

Gökhan Gümüş

Burak Doğan

Gökmen Gürdeğir

Ali Gürbüz

Fatih Gürdeğir

Emre Yalçın

Melis Sabah

Orhan Aydın

Murat Sönmez

Yoldaş Ulaş Yağmur

Emircan Şahin

YONTUNÇ VE YAMAN'IN TESTİ NEGATİF

Yapımcı Esat Yontunç’un kan örneklerinde herhangi bir uyuşturucu madde izine rastlanmadı. Benzer şekilde, oyuncu Can Yaman’ın da uyuşturucu test sonuçlarının negatif olduğu resmen raporlandı.

ATK'nin raporu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

Operasyonun son ayağında gözaltına alınan Bilal Hancı, magazin yazarı Mehmet Üstündağ ve İbrahim Barut, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.