Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Bilal Hancı dahil 4 kişi mahkemeye sevk edildi

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bilal Hancı, Abdullah Gençal, İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ mahkemeye sevk edildi.

Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Bilal Hancı dahil 4 kişi mahkemeye sevk edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.01.2026
15:21
|
GÜNCELLEME:
21.01.2026
15:33

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Abdi İbrahim İlaç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, ve Huzur Giyim'in sahibi Turgut Gençal'ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı.

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden Bilal Hancı, 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle, Abdullah Gençal tutuklama talebiyle, İbrahim Barut ile Mehmet Üstündağ ise 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

#Gündem
