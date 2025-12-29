Ünlülere uyuşturucu soruşturması! Veyis Ateş, Mustafa Karataş, Taner Çağlı adliyeye sevk edildi

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Veyis Ateş, Taner Çağlı ve Mustafa Karataş'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İfade ve sorgu işlemleri tamamlanan Veyis Ateş, Taner Çağlı ve Mustafa Karataş, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.

UYUŞTURUCU TESTİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILMIŞTI

Öte yandan Ateş geçtiğimiz günlerde ifadesi alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu’na uyuşturucu testi vermek üzere yönlendirilmiş, işlemlerin ardından serbest bırakılmıştı.