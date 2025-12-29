Futbolda bahis soruşturması! Erden Timur adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "futbolda bahis" soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İFADE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Soruşturma kapsamında eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ve Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Erden Timur ve diğer şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği bildirildi.

ADLİYE ÖNÜNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

İstanbul Adalet Sarayı’nda yoğun güvenlik önlemi alındı. Galatasaray taraftarı saat 10.00'da Çağlayan’da buluşmak için çağrı yapmıştı