Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bahis soruşturmasında yeni dalga! Erden Timur ve çok sayıda isim gözaltına alındı

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 14'ü futbolcu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimlerin arasında Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur'un da olduğu öğrenildi. Öte yandan 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa–Samsunspor karşılaşması da mercek altına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 08:08
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 09:19

İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında 14'ü futbolcu 29 şüpheli hakkında kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında eski yöneticisi 'un da olduğu öğrenildi. 14 futbolcunun, kendi takımının maçında rakip takımın kazanacağı yönünde bahis oynadığı tespit edildi.

Bahis soruşturmasında yeni dalga! Erden Timur ve çok sayıda isim gözaltına alındı

KASIMPAŞA–SAMSUNSPOR MAÇI MERCEK ALTINA ALINDI

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynadığı tespit edilen 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa–Samsunspor karşılaşmasına ilişkin 6 şüpheli belirlendi.

Banka hesaplarının incelenmesi sonucunda şüpheli finansal işlemleri ve bu işlemlerle bağlantılı bahis hesapları tespit edilen, Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevli 1 kişi de soruşturma kapsamında yer aldı. Geçmişte Galatasaray Kulübü'nde idarecilik yaptığı belirtilen Erden Timur hakkında ise banka hesaplarının incelenmesi neticesinde 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi ile 5549 ve 7258 sayılı kanunlara muhalefet kapsamında, birbiriyle bağlantılı şüpheli finansal işlemler bulunduğu değerlendirildi.

Bahis soruşturmasında yeni dalga! Erden Timur ve çok sayıda isim gözaltına alındı

14'Ü FUTBOLCU 29 ŞÜPHELİ

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında;

MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,

Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,

Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,

Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen TFF'de görevli (1) şüpheli,

Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,

Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.

İŞTE GÖZALTI LİSTESİ

1. Bahattin Berke Demircan – Futbolcu

2. Doğukan Çınar – Futbolcu

3. Ergün Nazlı – Futbolcu

4. Eyyüp Can Temiz – Futbolcu

5. Furkan Demir – Futbolcu

6. Gökhan Payal – Futbolcu

7. Hamit Bayraktar – Futbolcu

8. Hüseyin Aybars Tüfekci – Futbolcu

9. İbrahim Yılmaz – Futbol

10. İlke Tankul – Futbolcu

11. İsmail Karakaş – Futbolcu

12. Mert Aktaş – Futbolcu

13. Mustafa Çeçenoğlu – Futbolcu

14. Tufan Kelleci – Futbolcu

15. Erden Timur – İş Adamı

16. Figen Özkaya – Emekli

17. Emrah Günaydı – Eski Emniyet Personeli

18. Burak Söyleyen – Restoran Müdürü

19. Fatih Kulaksız – Eyüpspor As Başkanı

20. Ecem Alkaş – Yönetici Asistanı

21. Ecrin Korkmaz – İşsiz

22. Esat Bilayak – İşsiz

23. Mirza Şerifoğlu – Şirket Ortağı

24. Enes Bartan – Tutuklu

25. Hakan Çakır – Memur

26. Serhat Ölmez – Büro İşçisi

27. Umut Esel – Şirket Ortağı

28. Buğra Can İmamoğulları – TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü

29. Burcu Kurt – Prodüksiyon / Müdür Yardımcısı

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Futbolda bahis soruşturması: 30 gözlemci PFDK'ye sevk edildi!
Futbolda şike soruşturmasında gözaltına alınan 4 isim için karar verildi! Dikkat çeken 'Ali Koç' detayı
ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#hukuk
#erden timur
#gözaltı
#Bahis Soruşturması
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.