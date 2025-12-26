Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gram altın 52 haftanın en yüksek seviyesinde! Altın, gümüş, platin, bakır hepsi rekor kırıyor

Piyasalar Noel tatilinde olduğu için sakinliği korurken değerli metaller tam gaz yükselişe devam ediyor. Gram altın 26 Aralık 2025 Cuma sabahı itibarıyla 6.243 liraya yükselerek 52 haftanın en yüksek seviyesine oturdu. Gümüş, bakır ve platin ise kendi rekorlarını kırdı. İşte kritik rakamlar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.12.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
26.12.2025
saat ikonu 12:20

Altın fiyatları, artan jeopolitik gerilimler ve ABD faiz indirimleri beklentileriyle birlikte güvenli liman talebinin etkisiyle, ons başına yaklaşık 4 bin 531 dolara yükseldi. Gram altın 26 Aralık 2025 Cuma sabahı itibarıyla 6.243 lira olan en yüksek seviyeyi test etti.

Gram altın 52 haftanın en yüksek seviyesinde! Altın, gümüş, platin, bakır hepsi rekor kırıyor

Altın, bu yıl şimdiye kadar yüzde 70'ten fazla değer kazanarak 1979'dan bu yana en büyük yıllık artışını kaydetti; bu yükseliş aynı zamanda güçlü merkez bankası alımları ve sürekli ETF girişleriyle de desteklendi.

Gram altın 52 haftanın en yüksek seviyesinde! Altın, gümüş, platin, bakır hepsi rekor kırıyor

GÜMÜŞ

Gümüş fiyatları da güçlü yükseliş sergiliyor. Altını yükselten sebepler başta olmak üzere sanayinin talebi de gümüşe rekor getiriyor. Ons gümüş güne 72,35 dolardan başladı. Gram gümüş ise güne 99,72 liradan başladı.

Gram altın 52 haftanın en yüksek seviyesinde! Altın, gümüş, platin, bakır hepsi rekor kırıyor

BAKIR

Aralık ayı sonlarında bakır vadeli işlemleri, küresel piyasaların güçlü talep ve arz kısıtlamalarına tepki vermesiyle yüzde 3'ün üzerinde artış göstererek pound başına yaklaşık 5,7 dolara yükseldi ve beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı

Gram altın 52 haftanın en yüksek seviyesinde! Altın, gümüş, platin, bakır hepsi rekor kırıyor

PLATİN

Platin fiyatı ise cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Platin fiyatları yüzde 8 artarak ons başına 2 bin 413 dolarla rekor kırdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gram altın için 6.000 TL barajı yıkıldı! Filiz Eryılmaz'dan çok çarpıcı 2026 tahmini
Gram altın için 10 bin TL sürprizi! İslam Memiş'ten 1 Ocak uyarısı
ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.