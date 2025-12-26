Gram altın 52 haftanın en yüksek seviyesinde! Altın, gümüş, platin, bakır hepsi rekor kırıyor

Altın fiyatları, artan jeopolitik gerilimler ve ABD faiz indirimleri beklentileriyle birlikte güvenli liman talebinin etkisiyle, ons başına yaklaşık 4 bin 531 dolara yükseldi. Gram altın 26 Aralık 2025 Cuma sabahı itibarıyla 6.243 lira olan en yüksek seviyeyi test etti.

Altın, bu yıl şimdiye kadar yüzde 70'ten fazla değer kazanarak 1979'dan bu yana en büyük yıllık artışını kaydetti; bu yükseliş aynı zamanda güçlü merkez bankası alımları ve sürekli ETF girişleriyle de desteklendi.

GÜMÜŞ

Gümüş fiyatları da güçlü yükseliş sergiliyor. Altını yükselten sebepler başta olmak üzere sanayinin talebi de gümüşe rekor getiriyor. Ons gümüş güne 72,35 dolardan başladı. Gram gümüş ise güne 99,72 liradan başladı.

BAKIR

Aralık ayı sonlarında bakır vadeli işlemleri, küresel piyasaların güçlü talep ve arz kısıtlamalarına tepki vermesiyle yüzde 3'ün üzerinde artış göstererek pound başına yaklaşık 5,7 dolara yükseldi ve beş ayın en yüksek seviyesine ulaştı

PLATİN

Platin fiyatı ise cuma günü tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Platin fiyatları yüzde 8 artarak ons başına 2 bin 413 dolarla rekor kırdı.