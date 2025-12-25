Gram altın için 10 bin TL sürprizi! İslam Memiş'ten 1 Ocak uyarısı

Siyasi belirsizliklerin yoğun olduğu ve yıl sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Memiş, "Amerika Merkez Bankası FED’in Ocak ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor. Amerikan Başkanı Donald Trump’ın “Benimle aynı fikirde olmayan biri FED Başkanı olamaz” şeklindeki açıklaması da dikkat çekiyor. FED’in 2025 ve 2026 yıllarında faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi var" dedi.

