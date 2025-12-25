Gram altın için 10 bin TL sürprizi! İslam Memiş'ten 1 Ocak uyarısı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları rekor kırdı. Gram altın Türkiye'de tarihi zirveye yerleşti. Ons altın ise 42 yılın en yüksek seviyesini gördü. Hem küresel piyasalarda hem yurt içi piyasalarda oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktığımızı ifade eden Finans Analisti İslam Memiş, altın dolar, Euro, gümüş ve Bitcoin hakkında değerlendirmede bulunarak 1 Ocak 2026 tarihi için yatırımcıları uyardı.
Siyasi belirsizliklerin yoğun olduğu ve yıl sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Memiş, "Amerika Merkez Bankası FED’in Ocak ayında 25 baz puanlık faiz indirimi yapması bekleniyor. Amerikan Başkanı Donald Trump’ın “Benimle aynı fikirde olmayan biri FED Başkanı olamaz” şeklindeki açıklaması da dikkat çekiyor. FED’in 2025 ve 2026 yıllarında faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi var" dedi.
Küresel piyasalarda 2026 yılında da kaosun, belirsizliğin hâkim olduğu bir yıl olacağını belirten Memiş, 2026 yılının manipülasyon yılı olacağını açıkladı.
Çok gergin bir dönemden geçtiğimizin altını çizen Memiş, "Noel tatili nedeniyle küresel piyasalarda sakin bir seyir var. Avrupa ve Amerika’da piyasalar durgun. Ancak içeride, ülkemizi ilgilendiren jeopolitik, siyasi ve operasyonel anlamda ciddi belirsizliklerin olduğu bir süreçten geçiyoruz" dedi.
Borsa İstanbul 100 endeksi hakkında değerlendirmede bulunan Memiş, "11.354 puan seviyesinde. 11.200–11.400 puan aralığındaki trendi takip etmeye devam ediyoruz. Borsa tarafında teknolojiyi kullanarak riskleri nasıl dağıtacağımıza dair önemli bir çalışmam var" diyerek 1 Ocak itibarıyla, yapay zekâ teknolojisini kullanarak borsada yatırımların nasıl değerlendirilmesi gerektiğini açıklayacağını söyledi
Memiş, "2026 yılında borsa tarafında çok güçlü bir performans beklemiyoruz. Endeks bazlı sert yükselişlerden bahsetmiyoruz. 11.800–12.000 seviyeleri ana senaryo değil" dedi.
Dolar kuruna değinen Memiş, "Dolar/TL 42,85 seviyesinde. Aşağı yönlü bir beklentimiz yok, aksine yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Ekonomi yönetimi planına sadık şekilde ilerliyor. 2026 yılında dolar kurunda 50 TL seviyesinin üzerine izin verilip verilmeyeceği ana soru olacak. Ben 2026 yılında dolar/TL için 50 TL hedefimi koruyorum. Euro/TL tarafında ise 2026 yılında 55–60 TL bandı beklentimiz sürüyor" dedi.
Gram altın TL fiyatının Cumhuriyet tarihinin zirvesi olan 6.338 TL seviyesine kadar yükseldiğini vurgulayan Memiş, "Fiziki altın tarafında işçilik farklarının yeniden artması gram altını destekledi. 2026 yılı için gram altında ilk hedefimiz 8.000 TL, belirsizliklerin artması halinde 10.000 TL sürpriz olmaz" diyerek yatırımcıları uyardı.
S1 darphane sertifikasında oluşan fiyat farklarına dikkat edilmesi gerekiyor. Buradaki riskleri göz ardı etmeyin. Gerekirse satıp fiziki altına geçmek mantıklı olabilir.
"Gümüş ons fiyatı 72 dolar seviyesinde" diyen Memiş bu seviyelerden alım yapamayacağını belirterek "Elinde gümüş olan ve nakde ihtiyacı olmayanlar bekleyebilir. Biz gümüşü rasyo üzerinden takip ediyoruz. Altın/gümüş rasyosu 62 seviyesinde. Bu seviyelerde gümüşten altına geçiş yapmak çok güçlü bir hamle olabilir" dedi.
Memiş, "Bitcoin 87.217 dolar seviyesinde. Kısa vadede altına ve gümüşe kıyasla Bitcoin’i daha ucuz görüyorum. Bu benim kişisel görüşüm, yatırım tavsiyesi değildir" dedi.
Memiş, "1 Ocak itibarıyla sizi savaş ekonomisine hazırlayacağım. Böyle dönemlerde bireysel yatırımcı nasıl hareket etmeli, nasıl hazırlık yapmalı, bunları detaylı şekilde anlatacağım" diyerek yatırımcıları uyardı.