Başrolünde Jennifer Aniston, Lisa Kudrow ve Courteney Cox ve Matt LeBlanc gibi isimlerin yer aldığı Friends dizisinde rol alan ABD'li oyuncu Pat Finn hayatını kaybetti. Finn'in ailesinin, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, ünlü sanatçının vefat haberi duyuruldu.

FRIEND DİZİSİ OYUNCUSU HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, 3 yıldır kanser tedavisi gören Finn'in, 22 Aralık'ta evinde hayatını kaybettiği bildirildi. The Middle dizisindeki rolüyle tanınan sanatçı, 60 yaşında hayatını kaybetti. George Wendt Show ile 1995'de ilk defa ekranlara çıkan Finn, konuk oyuncu olarak katıldığı Friends, Seinfeld, That '70s Show ve House dizilerindeki rolleriyle biliniyordu.

PAT FINN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

31 Temmuz 1965 doğumlu Pat Finn, Amerikalı komedyen, oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Pat Finn, asıl çıkışını Friend dizisindeki rolüyle yaşadı.