Ülkelerin en çok hayalini kurduğu meslekler belli oldu! Türkler bakın en çok hangi işi hayal ediyor

Tercih edilen meslekler sadece bir kazanç kaynağı olarak görülmüyor. Çalışan kişi yaptığı işe hayalini, tutkusunu ve kendini gerçekleştirme misyonunu da katıyor. Aynı zamanda kişinin iş dünyasında kapladığı yerde kültürel kodları da büyük önem taşıyor. Küresel iş gücü piyasasında paylaşılan veriler ise ülkelerin hayalindeki meslekleri ortaya çıkardı. Amerika’dan Avrupa’ya Asya’dan Avustralya’ya farklı toplumlar farklı mesleklerin hayalini kurarken Türkiye’nin seçtiği meslek ise köklü tarihinden geliyor…
Siyasal ve ekonomik gelişmeler, iklim koşulları ve coğrafi konum ülkelerin gelir kaynaklarını ve iş gücü piyasasını derinden etkiliyor. Bununla birlikte para kazanma koşulu ortadan kalktığında insanların hayalinde bambaşka meslekler çıkabiliyor. Resume.io tarafından paylaşılan veriler ise ekonomik zorunluluklar ortadan kalktığında ülkelerin en çok tercih ettiği meslekleri ortaya çıkardı. Buna göre, özgürlük ve keşfetmeye meraklı olan milletler pilotluğu tercih ederken kahramanlık duygusunu yaşamak isteyenler polis olmak istiyor. Bu kapsamda Türklerin en çok hayalini kurduğu meslek de oldukça anlamlı bir hal alıyor…
Meksika, Brezilya ve İspanya’da yaşayan insanlar en çok pilot olma hayali kuruyor. Gökyüzünde olma hayali kuran ülkelerin kültürlerinde keşfetme ve özgürlüğe olan düşkünlük dikkat çekiyor.
BU ülkelerde yaşayanlar için pilotluk sadece yüksek kazanç elde edecekleri bir meslek değil, tüm sınırları geride bırakmak, yer yüzünü yukarıdan izlemek ve yeni maceralara yelken açmak pilot olmak ile eş değer tutuluyor.
Bilgiyi yönetmek, toplumsal düzeni sağlamak ve saygı gören bilge kişi imajına sahip olmak farklı ülkelerde farklı mesleklerle ifade ediliyor. Buna göre İtalya’da noterlik bu özelliklere sahip olmak için yeterli görülürken, Hindistan’da insanlar banka müdürü olma hayalini kuruyor. Almanların en çok hayal ettiği meslek ise profesörlük.
Bu durum ise farklı kültürlerin kökenlerinde benzer bir duygunun yattığını gösteriyor. Özellikle İtalya’da noter, Almanya’da profesör olma hayali kurulmasının altında sadece bilmek değil, bilginin otoritesine sahip olmak arzusu yatıyor. Bu ise yasaların ve geleceğin koruyucusu rolünün üstlenmesinde rol oynuyor.
Endonezya ve Çin’de insanların büyük bölümü bilim insanı olmanın hayalini kuruyor. Bilinmeyeni çözme arzusunun tetiklediği bu tercihin altında ise insanlığın ortak geleceğine katkıda bulunma ve evrenin sırlarını keşfetme arzusu yatıyor.
Diğer yandan bilinmeyeni çözme isteği Japonya’da farklı bir biçimde dışa vuruluyor. Falcılığın popülerleştiği ülkede modern hayatın akılcılığı içinde kendini kaybeden insanın, sezgiler ve mistisizm aracılığıyla ruhsal bir rehberlik yapmanın hayali sıkça kuruluyor.
Paylaşılan veriler Rusya’da en çok hayali kurulan mesleğin bloggerlık olduğunu ortaya çıkardı. Yaratıcılık ve bireysel ifadenin en güncel formunun kökeninde ise insanın sesini duyurma arzusu bulunuyor. Bu ise en çok anlatacak bir hikayesi olanlar tarafından hissediliyor.
Nijerya’da insanların büyük kesimi profesyonel kaykaycı olmanın hayalini kuruyor. Ancak bu o kadar basit bir spor tercihi değil. Çünkü kaykaycılar alt kültürün özgür hareket etme isteğini ifade ediyor. Kalıpları yıkan, sokak kültürünü sahiplenen ve fiziksel sınırları zorlayan bu spor aynı zamanda toplumsal sınırları zorlamayı da temsil ediyor.
Tarihi boyunca farklı kahramanlık hikayelerinde yer alan ve birçok destanı bulunan Türkler, en çok polis olmanın hayalini kuruyor. Kahramanlık ve toplumu koruma güdüsüyle hareket eden Türklerde ayrıca üniforma, disiplin, adalet sağlama, toplumsal huzur için sorumluluk alma duyguları bulunuyor. Ayrıca üniformalı kişiler kültürel olarak “Koruyucu figür” idealine hizmet ediyor.
Türkiye ile birlikte Fransa ve Güney Kore’de insanlar en çok polis memuru olma hayali kuruyor.