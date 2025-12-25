Ülkelerin en çok hayalini kurduğu meslekler belli oldu! Türkler bakın en çok hangi işi hayal ediyor

PROFESÖR, NOTER VE BANKA MÜDÜRLÜĞÜ HAYALİ KURANLAR

Bilgiyi yönetmek, toplumsal düzeni sağlamak ve saygı gören bilge kişi imajına sahip olmak farklı ülkelerde farklı mesleklerle ifade ediliyor. Buna göre İtalya’da noterlik bu özelliklere sahip olmak için yeterli görülürken, Hindistan’da insanlar banka müdürü olma hayalini kuruyor. Almanların en çok hayal ettiği meslek ise profesörlük.

Bu durum ise farklı kültürlerin kökenlerinde benzer bir duygunun yattığını gösteriyor. Özellikle İtalya’da noter, Almanya’da profesör olma hayali kurulmasının altında sadece bilmek değil, bilginin otoritesine sahip olmak arzusu yatıyor. Bu ise yasaların ve geleceğin koruyucusu rolünün üstlenmesinde rol oynuyor.