Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Türk F-16'larının Yunan havasını ihlal ettiği iddiası! MSB'den net mesaj

Son dakika haberi: Yunan basınında yer alan TSK'ya ait F-16'ları Yunanistan hava sahasını ihlal ettiğine yönelik iddialara MSB'den cevap geldi. MSB, Ege’de gerçekleştirilen uçuşların uluslararası hava sahasında yapıldığı aktarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türk F-16'larının Yunan havasını ihlal ettiği iddiası! MSB'den net mesaj
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.12.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
25.12.2025
saat ikonu 12:06

Milli Savunma Bakanlığı, Yunan basınında yer alan TSK'ya ait 'ları hava sahasını ihlal ettiğine yönelik iddialara cevap geldi. Uçuşlar uluslararası hava sahasında gerçekleştirildiğini bildiren MSB, 'nin tüm sorunları barışçıl yöntemler ile çözme eğiliminde olduğunun altını çizdi.

Türk F-16'larının Yunan havasını ihlal ettiği iddiası! MSB'den net mesaj

"UÇUŞLAR ULUSLARARASI HAVA SAHASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hava sahası ihlali iddialarının temelinde Yunanistan’ın bugün ve tarihte örneği olmayan kara suları ve hava sahası yaklaşımındaki tutarsızlık yer almaktadır. Ülkemizin ’de gerçekleştirdiği uçuşlar uluslararası hava sahasında gerçekleştirilmektedir.

MSB'DEN NET MESAJ

Türkiye, Yunanistan ile tüm sorunları , karşılıklı iyi niyet ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl yöntemler ile çözme eğilimindedir"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yunanistan savaş pozisyonu alıyor! Tarihi duyurup 'hazırlanıyoruz' mesajı verdiler
Netanyahu, Yunan ve Güney Kıbrıs liderleriyle buluştu: Türkiye'ye Osmanlı göndermesi yaptı
ETİKETLER
#Türkiye
#yunanistan
#barış
#f-16
#ege
#Uluslararası Hukuk
#Hava Sahası İhlali
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.