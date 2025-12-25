Türk F-16'larının Yunan havasını ihlal ettiği iddiası! MSB'den net mesaj

Milli Savunma Bakanlığı, Yunan basınında yer alan TSK'ya ait F-16'ları Yunanistan hava sahasını ihlal ettiğine yönelik iddialara cevap geldi. Uçuşlar uluslararası hava sahasında gerçekleştirildiğini bildiren MSB, Türkiye'nin tüm sorunları barışçıl yöntemler ile çözme eğiliminde olduğunun altını çizdi.

"UÇUŞLAR ULUSLARARASI HAVA SAHASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Hava sahası ihlali iddialarının temelinde Yunanistan’ın bugün ve tarihte örneği olmayan kara suları ve hava sahası yaklaşımındaki tutarsızlık yer almaktadır. Ülkemizin Ege’de gerçekleştirdiği uçuşlar uluslararası hava sahasında gerçekleştirilmektedir.

MSB'DEN NET MESAJ

Türkiye, Yunanistan ile tüm sorunları uluslararası hukuk, karşılıklı iyi niyet ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde diyalog ve müzakere yoluyla barışçıl yöntemler ile çözme eğilimindedir"