Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Netanyahu, Yunan ve Güney Kıbrıs liderleriyle buluştu: Türkiye'ye Osmanlı göndermesi yaptı

Soykırımcı İsrail yönetimi lideri Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi. Türkiye üzerine gelen soruya cevap veren Netahyahu Osmanlı Devleti döneminden gönderme yaptı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 23:50
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 00:25

Başbakanı Binyamin , Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile üçlü zirve düzenledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile işgal altındaki Kudüs’te ayrı ayrı yaptığı ikili görüşmelerin ardından üçlü zirve düzenledi. Zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısında konuştu.

Netanyahu, Yunan ve Güney Kıbrıs liderleriyle buluştu: Türkiye'ye Osmanlı göndermesi yaptı

OSMANLI İMPARATORLUĞU ÜZERİNDEN GÖNDERME YAPTI

'ye Osmanlı üzerinden gönderme yapan Netanyahu, "Üç ülkede de geçmişte imparatorluklar tarafından fethedildi. Ama bağımsızlığımızı kazandık. Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluk hayali kuranlara diyorum ki: Unutun gitsin!" sözlerini kullandı.

Netanyahu, Yunan ve Güney Kıbrıs liderleriyle buluştu: Türkiye'ye Osmanlı göndermesi yaptı


"YUNANİSTAN YATIRIM YAPMAYAN İSRAİLLİ YATIRIMCI TANIMIYORUM"

Netanyahu, GKRY ve Yunanistan ile ekonomik ilişkiler ve yatırımlara değinerek, İsrail ve GKRY arasında haftada 186 uçuş yapıldığını ve bunun inanılmaz olduğunu söyledi. Netanyahu, "Bir hesaplayın, günde kaç uçuş ediyor? Yunanistan’ı ise ziyaret etmemiş ya da Yunanistan’a yatırım yapmayan pek fazla İsrailli yatırımcı tanımıyorum. Giderek artan bir kısmı orada büyüyor" dedi.
İsrail ile Arap dünyası arasındaki iş birliği çemberini büyütmek istediklerini söyleyen Netanyahu, Rum ve Yunan liderlerle gerçekleştirdiği görüşmede İbrahim Anlaşmalarını genişletme taahhütlerini teyit ettiklerini söyledi. Netanyahu, "Ayrıca Lübnan’ın egemenliğine ve milislerin değil meşru devlet kurumlarının otoriteyi ve askeri gücü elinde tuttuğu bir geleceğe destek verdiğimizi ifade ettik" şeklinde konuştu.

Netanyahu, Yunan ve Güney Kıbrıs liderleriyle buluştu: Türkiye'ye Osmanlı göndermesi yaptı

"NETANYAHU'DAN OSMANLI GÖNDERMESİ"

ve savunma iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarını söyleyen Netanyahu, "Karşı karşıya olduğumuz tehditler gerçektir. Yalnızca kendi ülkelerimizi değil, küresel ekonominin bağlı olduğu hayati deniz yollarını ve kritik altyapıyı da savunuyoruz" dedi. Netanyahu, "Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini ve hakimiyet tesis edebileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum; unutun bunu. Bu olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin. Kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek durumdayız. İş birliğimiz de bu kapasiteyi daha da güçlendiriyor. ’deki üç gerçek demokrasi olarak birlikte güvenliği, refahı ve özgürlüğü ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN SORU SORDULAR

Basın toplantısında Türkiye’ye mesajlarının ne olduğu yönünde bir soruya cevabında Netanyahu, "Kimseyle çatışma arayışında değiliz. İsrail adına konuşabilirim ve burada bulunan iki ortağım adına da şunu söyleyebilirim; kimse çatışma istemiyor. Aksine, hepimizin ifade ettiği gibi istikrarı, refahı ve barışı arıyoruz. Elbette, her birimiz ülkemizi savunmaya kararlıyız. Aynı zamanda uluslararası normlar çerçevesinde ortak olan deniz yollarını ve diğer unsurları da savunmaya kararlıyız. Bunun açık olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu, normlar ve istikrar için kurulmuş bir koalisyondur ve umarız ki test edilmek zorunda kalmaz" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Netanyahu'dan işgal kararı: Suriye'den çekilmiyoruz
Netanyahu'dan MOSSAD adımı! Sağ kolunu başa geçirdi
ETİKETLER
#Türkiye
#İsrail
#yunanistan
#doğu akdeniz
#netanyahu
#güvenlik
#Kıbrıs
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.