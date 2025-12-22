Netanyahu, Yunan ve Güney Kıbrıs liderleriyle buluştu: Türkiye'ye Osmanlı göndermesi yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile üçlü zirve düzenledi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile işgal altındaki Kudüs’te ayrı ayrı yaptığı ikili görüşmelerin ardından üçlü zirve düzenledi. Zirvenin ardından liderler ortak basın toplantısında konuştu.

OSMANLI İMPARATORLUĞU ÜZERİNDEN GÖNDERME YAPTI

Türkiye'ye Osmanlı üzerinden gönderme yapan Netanyahu, "Üç ülkede de geçmişte imparatorluklar tarafından fethedildi. Ama bağımsızlığımızı kazandık. Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluk hayali kuranlara diyorum ki: Unutun gitsin!" sözlerini kullandı.



"YUNANİSTAN YATIRIM YAPMAYAN İSRAİLLİ YATIRIMCI TANIMIYORUM"

Netanyahu, GKRY ve Yunanistan ile ekonomik ilişkiler ve yatırımlara değinerek, İsrail ve GKRY arasında haftada 186 uçuş yapıldığını ve bunun inanılmaz olduğunu söyledi. Netanyahu, "Bir hesaplayın, günde kaç uçuş ediyor? Yunanistan’ı ise ziyaret etmemiş ya da Yunanistan’a yatırım yapmayan pek fazla İsrailli yatırımcı tanımıyorum. Giderek artan bir kısmı orada büyüyor" dedi.

İsrail ile Arap dünyası arasındaki iş birliği çemberini büyütmek istediklerini söyleyen Netanyahu, Rum ve Yunan liderlerle gerçekleştirdiği görüşmede İbrahim Anlaşmalarını genişletme taahhütlerini teyit ettiklerini söyledi. Netanyahu, "Ayrıca Lübnan’ın egemenliğine ve milislerin değil meşru devlet kurumlarının otoriteyi ve askeri gücü elinde tuttuğu bir geleceğe destek verdiğimizi ifade ettik" şeklinde konuştu.

"NETANYAHU'DAN OSMANLI GÖNDERMESİ"

Güvenlik ve savunma iş birliğini derinleştirme konusunda mutabık kaldıklarını söyleyen Netanyahu, "Karşı karşıya olduğumuz tehditler gerçektir. Yalnızca kendi ülkelerimizi değil, küresel ekonominin bağlı olduğu hayati deniz yollarını ve kritik altyapıyı da savunuyoruz" dedi. Netanyahu, "Topraklarımız üzerinde yeniden imparatorluklar kurabileceklerini ve hakimiyet tesis edebileceklerini hayal edenlere şunu söylüyorum; unutun bunu. Bu olmayacak. Aklınızdan bile geçirmeyin. Kendimizi savunmaya kararlıyız ve bunu yapabilecek durumdayız. İş birliğimiz de bu kapasiteyi daha da güçlendiriyor. Doğu Akdeniz’deki üç gerçek demokrasi olarak birlikte güvenliği, refahı ve özgürlüğü ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN SORU SORDULAR

Basın toplantısında Türkiye’ye mesajlarının ne olduğu yönünde bir soruya cevabında Netanyahu, "Kimseyle çatışma arayışında değiliz. İsrail adına konuşabilirim ve burada bulunan iki ortağım adına da şunu söyleyebilirim; kimse çatışma istemiyor. Aksine, hepimizin ifade ettiği gibi istikrarı, refahı ve barışı arıyoruz. Elbette, her birimiz ülkemizi savunmaya kararlıyız. Aynı zamanda uluslararası normlar çerçevesinde ortak olan deniz yollarını ve diğer unsurları da savunmaya kararlıyız. Bunun açık olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu, normlar ve istikrar için kurulmuş bir koalisyondur ve umarız ki test edilmek zorunda kalmaz" dedi.