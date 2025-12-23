Münevver Karabulut davası için çarpıcı sözler: 'Rezan Epözdemir aileye de eziyet etti'

Rüşvet, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım, siyasal ve askeri casusluk suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan ünlü avukat Rezan Epözdemir ile ilgili gazeteci Şamil Tayyar dikkat çeken yorumlarda bulunarak Cem Garipoğlu/Münevver Karabulut davasını hatırlattı.

"SEN DE HABERTÜRK'TEKİ ÇETENİN PARÇASISIN"

TGRT Haber Medya Kritik programında yorumlarda bulunan gazeteci Şamil Tayyar, "Sen kimsin ki seni Habertürk pazarlayarak piyasaya sürdü. Sen de Habertürk'teki o malum çetenin bir parçasısın" diyerek Epözdemir'in bağlantılarına dikkat çekti.

KARABULUT DAVASI: "GÜNDEMDE KALMAK İÇİN AİLEYE EZİYET ETTİ"

Epözdemir'in Cem Garipoğlu'nun katlettiği Münevver Karabulut davasının da avukatı olduğunu hatırlatan gazeteci Cem Küçük, "'Cem Garipoğlu ölmedi kaçırdılar, mezarına bakılsın' denildi. Nasıl kaçırılacak? Epözdemir; Minguzzi, Pınar Gültekin gibi davalarda öne çıktı. Devleti de zan altında bıraktı. O davalarda kamuoyunu gereksiz yere meşgul etti" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar, "Sürekli gündemde kalmak için aileye de eziyet etti." diyerek Epözdemir'in bu davalardaki tutumunu eleştirdi.