12°
TÜM
Gündem
Münevver Karabulut davası için çarpıcı sözler: 'Rezan Epözdemir aileye de eziyet etti'

Türkiye'nin uzun yıllardır hafızalarından silinmeyen Münevver Karabulut cinayetiyle adı tanınan avukat Rezan Epözdemir ile ilgili Medya Kritik programı yorumcuları Cem Küçük ve Şamil Tayyar'dan çarpıcı sözler geldi. Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun ölmediği ya da kaçırıldığı gibi haberlerle gündeme gelmesi hatırlatılarak Epözdemir'in o dönem kamuoyunda gündemde kalmak için uğraştığı öne sürüldü.

, /PDY silahlı terör örgütüne yardım, siyasal ve askeri suçlarından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ardından tutuklanan ünlü avukat ile ilgili gazeteci dikkat çeken yorumlarda bulunarak / davasını hatırlattı.

Münevver Karabulut davası için çarpıcı sözler: 'Rezan Epözdemir aileye de eziyet etti'

"SEN DE HABERTÜRK'TEKİ ÇETENİN PARÇASISIN"

TGRT Haber Medya Kritik programında yorumlarda bulunan gazeteci Şamil Tayyar, "Sen kimsin ki seni Habertürk pazarlayarak piyasaya sürdü. Sen de Habertürk'teki o malum çetenin bir parçasısın" diyerek Epözdemir'in bağlantılarına dikkat çekti.

Münevver Karabulut davası için çarpıcı sözler: 'Rezan Epözdemir aileye de eziyet etti'

KARABULUT DAVASI: "GÜNDEMDE KALMAK İÇİN AİLEYE EZİYET ETTİ"

Epözdemir'in Cem Garipoğlu'nun katlettiği Münevver Karabulut davasının da avukatı olduğunu hatırlatan gazeteci Cem Küçük, "'Cem Garipoğlu ölmedi kaçırdılar, mezarına bakılsın' denildi. Nasıl kaçırılacak? Epözdemir; Minguzzi, Pınar Gültekin gibi davalarda öne çıktı. Devleti de zan altında bıraktı. O davalarda kamuoyunu gereksiz yere meşgul etti" ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar, "Sürekli gündemde kalmak için aileye de eziyet etti." diyerek Epözdemir'in bu davalardaki tutumunu eleştirdi.

