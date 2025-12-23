Menü Kapat
12°
Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin heyecanı yaşanıyor. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ile Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş'ın kritik mücadelesine dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI
Burak Ayaydın
23.12.2025
23.12.2025
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi için geri sayıma geçildi. Kadıköy'de oynanacak olan dev karşılaşma, bu akşam saat 20.30 itibarıyla başlayacak ve hakem olarak Oğuzhan Çakır görev alacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Tarık, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ, Szymanski, Asensio, Oğuz, Kerem.

https://x.com/Fenerbahce/status/2003134733052751963?s=20

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Kartal, Demir Ege, Cerny, Orkun, Rashica, Abraham.

https://x.com/Besiktas/status/2003209008124215551?s=20

TRENDYOL SÜPER LİG'DEKİ DERBİYİ FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

Bu sezonun ilk yarısında Beşiktaş deplasmanına çıkan Fenerbahçe, 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmemiş ve yüksek tempolu derbide 3-2 galip gelmişti.

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR!

Fenerbahçe'de cezalı Fred, milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri, özel izinli Ederson ile Jhon Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Talisca ve Nelson Semedo; derbide forma giyemeyecek. Diğer taraftaysa Beşiktaş'ta Cengiz Ünder, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Afrika Uluslar Kupası'ndaki Wilfred Ndidi ile El Bilal Toure sahada olamayacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ EN SON FENERBAHÇE'YE KAYBETMİŞTİ

Siyah beyazlılar; Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildikten sonra oynadığı 6 karşılaşmada, 3'er galibiyet ve beraberlik aldı.

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE DERBİ ÖNCESİNDE ÇOK FORMDA

Domenico Tedesco yönetiminde son 16 maçtır mağlup olmayan Fenerbahçe, lig arasına girmeden önce derbiyi de kazanmayı ve yükselişini sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

FENERBAHÇE DERBİLERDE BEŞİKTAŞ'A KARŞI ÜSTÜN DURUMDA

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bugüne kadar 362 kez karşı karşıya geldi. İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette, sarı lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkat çekiyor! Esasen ise söz konusu maçlarda Fenerbahçe 136, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. Ayrıca 97 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Son olarak da Fenerbahçe 502 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 461 gol kaydetti.

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA FENERBAHÇE'DEN ÖNDE!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 22 maç yaptı. Bu müsabakalardan 11'ini Beşiktaş, 2'si hükmen olmak üzere 5'ini de Fenerbahçe kazandı ve 6 maç ise berabere bitti! Beşiktaş'ın 32 golüne Fenerbahçe, hükmen galibiyetler de dahil olmak üzere 26 golle karşılık verdi.

Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisi | ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA RAFA SILVA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
Yıldız hücumcunun; makul bir anlaşmayla birlikte, ara transfer döneminde takımdan gönderilmesi bekleniyor.
