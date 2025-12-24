Euro'da düşüşte, dolar yükselişe geçti! İşte 24 Aralık 2025 güncel döviz kuru, euro, dolar fiyatı

Kategoriler
Alım-satım yapan vatandaşlar ve yatırımcılar güncel döviz kurlarındaki gelişmeleri araştırmaya başladı. İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 24 Aralık güncel fiyatlar...
DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?
Dolar alış fiyatı: 42,8430
Dolar satış fiyatı: 42,8535
EURO NE KADAR OLDU?
Euro alış fiyatı: 50,6295
Euro satış fiyatı: 50,7088