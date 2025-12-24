4 büyüklere ceza yolda! PFDK'ya sevk edildiler

TFF Hukuk Müşavirliği’nce 23.12.2025 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları şöyle:

1- Kayserispor Kulübü’nün 20.12.2025 tarihinde oynanan Konyaspor - Kayserispor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- Fenerbahçe Kulübü’nün 20.12.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- Beşiktaş Kulübü’nün 20.12.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş - Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- Göztepe Kulübü’nün 21.12.2025 tarihinde oynanan Göztepe - Samsunspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- Galatasaray Kulübü’nün 21.12.2025 tarihinde oynanan Galatasaray - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- Kasımpaşa Kulübü’nün 21.12.2025 tarihinde oynanan Galatasaray - Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- Gaziantep FK futbolcusu Kevin Rodrigues’in 22.12.2025 tarihinde oynanan Başakşehir - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 23.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- Trabzonspor Kulübü’nün 22.12.2025 tarihinde oynanan Gençlerbirliği - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.