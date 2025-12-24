Asgari ücret zammına siyasi partilerden tepki: Alın terinin karşılığı değil

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı sona erdi. Bakan Işıkhan, komisyonun kararını, hükümet ve işveren heyetlerinin katılımıyla bakanlıkta düzenlediği toplantıyla açıkladı.

YENİ ASGARİ ÜCRET 28 BİN 75 TL

Buna göre; 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi ve işveren kesimleriyle sosyal diyalog zemininde bir araya gelmeye hassasiyet gösterdik. Tüm çalışanlarımıza, işverenlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yüzde 27 artışla net 28 bin 75 liraya yükselen aylık asgari ücret ve 1.000 liradan 1.270 liraya yükselen devlet desteğinin, çalışanlar ve işverenler için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Asgari ücrete yapılan yüzde 27 oranındaki zamma muhalefet partileri ise tepki gösterdi. Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi de yapılan zammın az olduğu eleştirisinde bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda asgari ücret zammını eleştirdi. Açıklanan 28 bin 75 liralık ücretin açıklık sınırının (30 bin TL) altında olduğunu belirten Özgür Özel, "Defalarca uyardık, işçinin hakkı olan 39 bin lirayı istedik. Ama AK Parti sokağın sesini duymadı" dedi. Hükümete erken seçim çağrısı yapan Özel, "Erdoğan artık sandıktan kaçamaz. 2026 geçim yılı olamayacağına göre seçim yılıdır" ifadelerini kullandı.

FATİH ERBAKAN: İŞ BAŞA DÜŞTÜ

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yeni asgari ücreti sefalet ücreti olarak nitelendirdi. Açıklanan asgari ücretin milyonlarca vatandaşın sofrasına ateş düşürdüğünü ifade eden Erbakan, "Asgari ücret, bu hayat pahalılığı karşısında en az 45 bin TL olmalıdır. İş başa düştü" dedi.

MUSTAFA DESTİCİ: ALIN TERİNİN KARŞILIĞI DEĞİL

Asgari ücret zammına en dikkat çeken itirazlardan biri Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Günlerdir asgari ücrete en az yüzde 50 zam yapılması çağrısında bulunan Destici, 28 bin 75 TL'lik tutarı "Asgari ücret sadaka değil, alın teridir. Açıklanan rakam alın terinin karşılığı olmamıştır" sözleriyle eleştirdi.

DERVİŞOĞLU'NDAN AÇLIK SINIRI VURGUSU

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu da asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zamma tepki gösterip, "Açlık sınırının altında bir asgari ücret, milyonlarca vatandaşımızı açlığa mahkum etmektir." paylaşımını yaptı.

DEM PARTİ: KABUL ETMİYORUZ

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Açlığa mahkûm edilmiş milyonlarca emekçinin çığlığına kulak tıkanarak belirlenen bu asgari ücret olsa olsa işçi ve emekçileri ölüme mahkûm etmektir. Bu ülkenin yurttaşlarına reva görülen sefalet ücretini kabul etmiyoruz" yorumunu yaptı.

"YOKSULLUĞUN RESMİLEŞTİĞİ RAKAM"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "Asgari ücretin 28 bin lira olması demek, çalışanı açlığa mahkûm etmek demektir." ifadelerini kullanırken, Ahmet Davutoğlu liderliğindeki Gelecek Partisi ise "28 bin 75 TL asgari ücret; iktidarın yoksulluğu resmileştirdiği rakamdır" paylaşımını yaptı.